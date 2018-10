Cassano | Ora è finita davvero

Antonio Cassano lascia il calcio / Fantantonio ci ripensa ancora : "Non ho più gli stimoli" : Finisce anche l'esperienza alla Virtus Entella, dopo un allenamento Antonio Cassano annuncia l'addio al calcio: "Servono passione, talento e stimoli. Io non ne ho più".(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Cassano ci ripensa ancora : stavolta lascia il calcio definitivamente. Ecco la lettera di addio : Alla fine è arrivato l’ennesimo dietrofront: Antonio Cassano lascia definitivamente il calcio giocato. Dopo gli ultimi giorni passati ad allenarsi con la Virtus Entella, il calciatore ha deciso di chiudere la carriera con una lettera affidata al giornalista Pierluigi Pardo. Di seguito il testo che cala definitivamente il sipario sull’attività agonistica di uno degli attaccanti più forti tecnicamente che l’Italia ha avuto ...

Cassano : 'Solo Messi meglio di me. E ora basta Cassanate...' : Una battuta finale poi sulla Serie A: "L'attaccante più forte? Higuain, è il miglior attaccante al mondo insieme a Suarez. Sull'allenatore posso dire qual è il tecnico migliore con il quale ho ...

Cassano dice no al Monza : "Mi sento ancora un giocatore di A - se scendo di categoria vado solo all'Entella" : Fantantonio: "Sempre un onore quando due persone come Galliani e Berlusconi pensano a te. Ma sono convinto di poter fare ancora la differenza"

Regione - Emiliano nomina Stea assessore : sancito patto elettorale con Massimo Cassano (Fi) : Ingresso nella giunta pugliese di centrosinistra dell'uomo che rappresenta in consiglio l'ex sottosegretario al lavoro di Forza Italia: avrà l'Ambiente. Un allargamento in vista dei prossimi appuntamenti elettorali

Cassano si arrende? Corso da direttore sportivo ma… “voglio ancora giocare” : Antonio Cassano si è iscritto al Corso da direttore sportivo ma non sembra intenzionato a seguire tale strada con dedizione “Mi sono iscritto al Corso, è vero, ma non lo frequenterò“. Antonio Cassano, parlando alla rosea, conferma d’essersi iscritto al Corso per direttori sportivi, ma al contempo ha spiegato di non voler abbandonare l’idea di giocare ancora. Il centravanti è stato accostato a diversi club durante ...

Cassano - futuro da ds? "Mi sento ancora un calciatore - non frequenterò il corso" : Fantantonio, ammesso al corso per diventare direttore sportivo, sogna ancora una nuova avventura da giocatore

Cassano : 'Genova si rialzerà. Posso ancora fare la differenza in Serie A' : Prima della gara, Antonio Cassano è stato intervistato da Sky Sport. "Situazioni di questo tipo si vivono con difficoltà, non mi aspettavo che nel 2018 potesse succedere qualcosa di simile, porto un ...

Cassano : 'Faccio ancora la differenza in Serie A. Cerco qualcuno che punti su di me' : In occasione di un match di beneficenza in favore delle vittime della tragedia di Genova , Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport : 'La mia idea è sempre stata quella di continuare a giocare con una società, un presidente ed un allenatore che possano puntare su di me. Io faccio ancora la differenza in Serie A, sono sicuro'.

Antonio Cassano è ancora da Serie A? : “Sono integro, mi alleno ogni giorno per tornare a giocare e ho rifiutato tante offerte perché io sono uno da Serie A”. La modestia non è mai stato il marchio di fabbrica di Antonio Cassano, che definire geniale è il minimo, e non solo per quanto dimostrato (in parte) sul campo di calcio. Nonostante l’immagine offuscata dal suo ultimo tentativo di riabbracciare la massima Serie – la breve parentesi vissuta con l’Hellas Verona resterà nella ...