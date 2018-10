Cassano lascia il calcio | ' Adesso comincia il secondo tempo della mia vita'

ilmessaggero

: #Cassano lascia il calcio: 'Smetto perché...' - DiMarzio : #Cassano lascia il calcio: 'Smetto perché...' - prestia_fabio : RT @repubblica: Cassano lascia il calcio: 'Inizia il secondo tempo della mia vita' [news aggiornata alle 12:54] - rostokkio : #Cassano lascia il calcio. Lunedì doveva ricominciare gli allenamenti. -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Stavolta è vero. Antonioil. Si ritira, 'stavolta è finita per davvero'. Lo scrive lo stesso Fantantonio in una lettera aperta diffusa via twitter dal giornalista suo amico ...