Cassano | di nuovo un addio | ' Lascio il calcio'

Cassano : “Grazie all’Entella sono di nuovo in campo” – VIDEO : “Oggi è stata una giornata stupenda, sono tornato in campo e sono molto felice”, lo dice Antonio Cassano al termine del primo allenamento con la Virtus Entella che gli ha dato la possibilità di allenarsi con la prima squadra senza obblighi contrattuali. Quello che un tempo era il gioiello di Bari Vecchia è svincolato dalla scorsa […] L'articolo Cassano: “Grazie all’Entella sono di nuovo in campo” – VIDEO ...