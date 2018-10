Cassano dà l’addio al calcio | “cari amici…” | la lettera commossa di FantAntonio

sportfair

: #Cassano annuncia l'addio al calcio. Ma è solo l'una, la giornata è ancora lunga. - _GrayDorian : #Cassano annuncia l'addio al calcio. Ma è solo l'una, la giornata è ancora lunga. - cmdotcom : #Cassano dà l'addio al calcio: 'E' finita per davvero, non ho più la testa' - Murodellosport : L'addio al calcio di Antonio #Cassano. Questa volta sembra definitivo. Lascia un grandissimo talento mai pienamente… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Antonioha deciso di dire basta con ilgiocato, ringraziando tutti coloro i quali ha incontrato durante la carriera Antonioha deciso di dare l’addio al, come un fulmine a ciel sereno dopo essersi allenato con l’Entella. Il barese ha dichiarato di non avere più la testa per allenarsi, ecco il testo della sua: “Cari amici. È arrivato il giorno, quello in cui decidi che è finita per davvero. Ringrazio il presidente Gozzi e i ragazzi dell’Entella per l’occasione che mi hanno concesso. Gli auguro tutto il meglio. In questi giorni di allenamento però ho capito che non ho più la testa per allenarmi con continuità. Per giocare a pallone servono passione e talento ma soprattutto ci vuole determinazione e io in questo momento ho altre priorità. Voglio ringraziare tutti i compagni di squadra di questi anni, gli avversari, ...