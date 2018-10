Cassano | addio al calcio | ' Stavolta per davvero | non ho più la testa per allenarmi'

Addio al calcio - Antonio Cassano si ritira : 'Stavolta per davvero' : Roma - Antonio Cassano lascia il calcio , si ritira , 'Stavolta è finita per davvero' : così ha scritto lo stesso Fant Antonio in una lettera aperta diffusa via Twitter dal giornalista e amico Pierluigi ...

