Caso Khashoggi | media | torture registrate dal suo Apple Watch

Caso Khashoggi - media : torture registrate dall'Apple Watch del giornalista scomparso : Secondo quanto scrive il quotidiano turco Sabah, il dispositivo era sincronizzato con lo smartphone rimasto nelle mani della moglie. Il presidente degli Stati Uniti, in una intervista, ha assicurato "punizioni severe" se l'Arabia Saudita risulterà coinvolta. Riad: "Menzogne e accuse senza fondamento"

Caso Khashoggi - Trump promette punizione severa se Riad responsabile : "Andremo a fondo di questa storia e ci saranno punizioni severe". Lo ha detto il presidente degli Usa, Donald Trump, parlando del Caso del giornalista saudita Jamal Khashoggi scomparso dopo essere ...

Caso Khashoggi - media : le torture sono state registrate dall'Apple Watch del giornalista scomparso : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi , scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato del suo Paese a Istanbul, potrebbe aver registrato con il suo Apple Watch i minuti in cui è stato ...

La rivalità turco-saudita dietro al Caso Khashoggi : Le sue critiche si sono spesso concentrate sulla persona di Muhammad bin Salman, il giovane erede al trono saudita che viene considerato l'artefice di una linea di politica estera particolarmente ...

Lagarde : inorridita da Caso Khashoggi : "Sono state riportate cose sconvolgenti e sono inorridita, ma devo condurre gli affari del Fondo in tutti gli angoli del mondo", ha dichiarato a Bali, dove è in corso il vertice Fmi".

Lagarde : inorridita da Caso Khashoggi : 10.20 Il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, si è detta "inorridita" dalla sparizione del giornalista saudita Khashoggi ma ha comunque confermato, almeno per il momento, la sua partecipazione al forum economico che si terrà questo mese a Riad. "Sono state riportate cose sconvolgenti e sono inorridita, ma devo condurre gli affari del Fondo in tutti gli angoli del mondo", ha dichiarato a Bali, dove è in ...

Caso Khashoggi - media : il principe saudita Mbs "si è giocato la corona" : ... indicato da agenti della sicurezza turca come il mandante di un complotto per eliminare Khashoggi, si è de facto giocato la : "il suo futuro come sovrano è capitolo chiuso, nessuno al mondo lo ...