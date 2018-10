Caso giornalista Khashoggi | Riad | “Reagiremo a misure punitive” Intanto la borsa saudita

Bulgaria - giornalista uccisa dopo essere stata picchiata e violentata. E’ il terzo Caso in Ue negli ultimi 12 mesi : picchiata , violentata e, alla fine, soffocata. Così è morta a Ruse, in Bulgaria , la giornalista della televisione locale Tvn, Victoria Marinova. Il corpo, come riporta Irpi, è stato ritrovato alle 14.20 sulle rive del Danubio, anche se la morte dovrebbe essere avvenuta intorno alle 11.00 per soffocamento. Marinova è il terzo caso di giornalista ucciso in Unione europea nell’arco di 12 mesi , dopo l’omicidio della maltese Daphne ...

Le novità sul Caso del giornalista saudita scomparso in Turchia : Secondo molte fonti dei giornali americani Jamal Khashoggi sarebbe stato ucciso nel consolato saudita di Istanbul, ma per ora non ci sono prove