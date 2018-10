Caso Cucchi | parla il comandante dei carabinieri

Matteo Salvini sul Caso Cucchi : "Chi indossa la divisa e sbaglia - paghi anche di più" : "Se sbagli e indossi la divisa, paghi anche di più, ma se due o tre sbagliano non permetto di infamare centinaio di poliziotti e carabinieri che lavorano. Agli spacciatori dico che io sto con i carabinieri". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, da Borghetto, in Trentino, parlando del caso Cucchi.In un'intervista all'Unione sarda, il ministro ha spiegato: "Sono ministro da quattro mesi e non posso rispondere di ciò che ...

Caso Cucchi - il comandante dei carabinieri Giovanni Nistri : "Li puniremo - non guarderemo in faccia nessuno" : "Forse si è aperto uno spiraglio di luce: mi sembra che sia la prima volta che un militare di quelli presenti quella sera ha riferito la sua verità, che ora dovrà passare al vaglio dell'autorità giudiziaria, ma noi siamo al fianco dell'autorità giudiziaria, perché è ora che siano accertate tutte le cause e le dinamiche di quanto successe quella sera". Lo ha detto Giovanni Nistri, comandante ...

Caso Cucchi - chi è il carabiniere che ha rotto il silenzio : “Fatto il mio dovere”. Ma nel 2015 suggerì come eludere microspie : Negli ultimi anni si è rifugiato a Brindisi, la sua città, cercando un po’ di tranquillità dopo la sospensione dal servizio seguita all’indagine. E nel centro della città, giovedì pomeriggio, era in giro con amici per un caffè mentre le sue parole messe nero su bianco davanti al pm Giovanni Musarò certificavano pubblicamente quello che la famiglia di Stefano Cucchi aveva sempre immaginato: il geometra venne picchiato dopo ...

Caso Cucchi - altri carabinieri indagati : c’è il comandante della caserma di Tor Sapienza : altri due carabinieri risultano indagati nell'ambito degli accertamenti sui presunti atti falsificati seguiti alla morte di Stefano Cucchi. Si tratta di Francesco Di Sano, carabiniere della stazione di Tor Sapienza, e di Massimiliano Colombo, comandante della stessa caserma. Quest’ultimo verrà interrogato la prossima settimana dai pm.Continua a leggere

