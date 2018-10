Carburanti | al via le nuove etichette europee | benzina contrassegnata con la lettera E

Blastingnews

(Di sabato 13 ottobre 2018) Da oggi le sigle dei- che si tratti di, diesel, Gpl o idrogeno - presentano una novita'. L'obiettivo è quello di rendere uniforme - afferma l'Unione Petrolifera Up - in un contesto di sviluppo deialternativi, ledei vari, anche per evitare confusione nei rifornimenti tra un Paese e l'altro. Accanto ai tradizionali super, diesel, gpl o altri, compariranno quindi. L'etichetta - come è possibile leggere in un documento di Anfia, Up, Confindustria Ancma e Assopetroli - vuole essere semplicemente uno strumento visivo che aiuti i consumatori nella scelta del carburante appropriato per il proprio veicolo. Lesigle e le relative disposizioni Su ogni distributore di carburante e sulla pistola che lo eroga sono stati apposti delleche affiancheranno quelle tradizionali. Lesono uguali ...