Canonizzazione Paolo VI | Papa Francesco visita Benedetto XVI

Chiesa : Delpini a Roma per Canonizzazione Paolo VI con 2500 pellegrini : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - Domani, 2500 pellegrini milanesi saranno a Roma, con l'arcivescovo, Mario Delpini, per partecipare alla canonizzazione di Paolo VI, che guidò la Diocesi di Milano tra il 1954 e il 1963. Rimasto nella storia della Chiesa come il Pontefice del Concilio Vaticano II, molto