Calendario NBA 2018-2019 | Date regular season | Play-off | Orari e programma

(Di sabato 13 ottobre 2018) Nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre inizierà la NBA, il massimo campionato statunitense di basket, la Lega più importante del Pianeta per quanto riguarda la palla a spicchi dove giocano i migliori giocatori al Mondo che regaleranno grande spettacolo a suon di canestri. Lascatterà dunque con un turno infrasettimanale: ad aprire le danze la sfida tra i Boston Celtis e i Philadelphia 76ers, mentre i Golden State Warriors Campioni in carica esordiranno in casa contro gli Oklahoma City Thunder. Di seguito ildella NBAcon tutte le, le sfide, il, glie come seguire le partite. NBA: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING Sky Sport detiene i diritti per la trasmissione in diretta del campionato di basket più bello del mondo: 12 incontri a settimana saranno trasmessi in diretta, ...