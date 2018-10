Calciomercato Manchester City | il presidente Al Mubarak svela | ' Abbiamo provato a

Calciomercato - Mourinho osserva Milinkovic-Savic e Milenkovic durante Montenegro-Serbia : li vuole al Manchester United : Che Mou voglia rafforzare il Manchester Utd dopo una campagna acquisti estiva ritenuta non soddisfacente e un avvio di Premier sotto tono, non è una novità. Lo 'Special One' ha approfittato di questa ...

Calciomercato Manchester United : Mourinho osserva da vicino due protagonisti della Serie A : Il Calciomercato non si ferma mai: a più di due mesi dall’apertura della sessione invernale, Josè Mourinho, approfittando della sosta per le Nazionali, ha approfittato per osservare da vicino alcuni calciatori che potrebbero fare al caso del Manchester United, deludente in questa prima fase di stagione. Ieri lo Special One è andato a vedere Montenegro-Serbia, che si sfidavano per la prima volta dalla separazione calcistica dei due ...

Calciomercato - dall'Inghilterra insistono : ultimatum di Pogba al Manchester United. 'O Mourinho o me' : Secondo quanto afferma il Sun , infatti, la volontà del neo campione del Mondo sarebbe quella di lasciare Manchester già a gennaio se Mourinho sarà ancora al suo posto in panchina. Pogba avrebbe ...

Calciomercato Roma : il Manchester United su Lorenzo Pellegrini : Calciomercato Roma – Mentre i tifosi della Roma provano a metabolizzare il trasferimento di Kevin Strootman al Marsiglia, avvenuto per una somma di 25 milioni più 3 di bonus, il centrocampo dei giallorossi continua ad essere oggetto delle attenzioni di diversi club. Stavolta è il Manchester United ad aver adocchiato uno dei pezzi pregiati dello scacchiere di Di Francesco: si tratta di Lorenzo Pellegrini, 22enne interno di centrocampo ...

Calciomercato - il Manchester City in emergenza portieri : tentativo per Keylor Navas del Real - gli scenari : L'infortunio di Claudio Brav o, portiere di Coppa di Pep Guardiola, ha complicato le cose in casa Manchester City. Il cileno dovrà stare fuori presumibilmente per almeno sei mesi , e quindi per l'...

Manchester City nei guai : Bravo fa crack e Guardiola resta con un solo portiere - Calciomercato inconcepibile : Manchester City alle prese con il grave infortunio del portiere Claudio Bravo che mette Guardiola in una condizione poco piacevole Il Manchester City non può permettersi errori di questo genere sul mercato. Un club facoltoso che punta al massimo risultato possibile, non può avere solo due portieri in rosa. Ederson è il titolare, ma il suo secondo Bravo si è fermato a causa di un grave infortunio, la rottura del tendine d’Achille. In ...

Calciomercato Manchester City; Guardiola : ”Marchisio non arriverà” : Pep Guardiola ha escluso l’arrivo ai Citizens di Claudio Marchisio che ha lasciato la Juventus, dopo 25 anni, proprio nell’ultimo giorno di mercato. Il Manchester City non acquisterà altri giocatori almeno fino alla prossima finestra di mercato in dicembre, nonostante l’infortunio che terrà fermo per i prossimi tre mesi il centrocampista belga Kevin De Bruyne. A confermarlo è stato lo stesso manager dei Citizens, Pep Guardiola, ...

Calciomercato Manchester City; Guardiola : ”Marchisio non arriverà” : Pep Guardiola ha escluso l’arrivo ai Citizens di Claudio Marchisio che ha lasciato la Juventus, dopo 25 anni, proprio nell’ultimo giorno di mercato. Il Manchester City non acquisterà altri giocatori almeno fino alla prossima finestra di mercato in dicembre, nonostante l’infortunio che terrà fermo per i prossimi tre mesi il centrocampista belga Kevin De Bruyne. A confermarlo è stato lo stesso manager dei Citizens, Pep ...

Calciomercato Manchester United - Mourinho si tiene stretto Pogba : 'Mai così felici insieme come ora' : Il clima disteso che si è adesso instaurato tra Pogba e il suo club è stato confermato anche dalle immagini trapelate nell'ultimo allenamento, dove il campione del mondo è apparso sorridente e ...

Calciomercato - Godin : 'Rimasto all'Atletico per motivi personali - non ho rinnovato'. Ha detto no al Manchester United : Diego Godin resterà all' Atletico Madrid . E sarà ancora il suo capitano: "Sono orgoglioso di esserlo, voglio continuare ad aiutare il più possibile questa squadra". Magari anche contro il Real , nel ...

Calciomercato Manchester United - arriva Jerome Boateng? Il merito è del rapper Jay-Z : Lui è Shawn Corey Carter, in arte Jay-Z, e da qualche anno con la sua Roc Nation , un tempo solo casa discografica, ha deciso di investire anche nel mondo dello sport. Tra i suoi assistiti varie ...

Calciomercato : Manchester su Mina - mega offerta al Barcellona : E’ una questione di giorni, poi si conoscerà il futuro Yerry Mina, difensore del Barcellona. Il colombiano è l’oggetto del desiderio di tre club: l’Everton, il Manchester United e il Lione. Soprattutto i due club inglesi devono accelerare le pratiche, perché il mercato della Premier chiuderà giovedì. La squadra di Manchester, in particolare, ha già raggiunto l’accordo con il giocatore, andando oltre il Barcellona, ...