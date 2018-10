Calcio | Cassano si ritira

Cassano - addio al Calcio dopo il ritorno all'Entella : "Stavolta è finita davvero" : Antonio Cassano ha deciso di dire basta per il calcio. Stavolta sembra in maniera definitiva. dopo aver trovato di nuovo una squadra, la Virtus Entella, e aver ripreso ad allenarsi con regolarità, l'...

Antonio Cassano ha detto che si ritira definitivamente dal Calcio : Con un breve comunicato pubblicato oggi tramite l’account Twitter del giornalista sportivo Pierluigi Pardo, Antonio Cassano ha annunciato il suo ritiro definitivo dal calcio, dicendo di “non avere più la testa” per allenarsi con continuità. Negli ultimi giorni Cassano era The post Antonio Cassano ha detto che si ritira definitivamente dal calcio appeared first on Il Post.

Cassano ci ripensa ancora : stavolta lascia il Calcio definitivamente. Ecco la lettera di addio : Alla fine è arrivato l’ennesimo dietrofront: Antonio Cassano lascia definitivamente il calcio giocato. Dopo gli ultimi giorni passati ad allenarsi con la Virtus Entella, il calciatore ha deciso di chiudere la carriera con una lettera affidata al giornalista Pierluigi Pardo. Di seguito il testo che cala definitivamente il sipario sull’attività agonistica di uno degli attaccanti più forti tecnicamente che l’Italia ha avuto ...

Calcio - Cassano riparte dall'Entella : ANSA, - GENOVA, 6 OTT - Antonio Cassano ha chiesto e ottenuto di potersi allenare con l'Entella, a partire da lunedì prossimo. "Senza alcun vincolo contrattuale", precisa la società ligure. Ma da ...

Totti racconta il Calcione a Balotelli : 'Mi ricordava Cassano - è stato un fallo bruttissimo' : Il calcio sferrato da Totti a Balotelli nel 2010. OMEGA Lo definisce "il fallo più brutto della sua carriera", Francesco Totti. Quel calcione rifilato a Mario Balotelli, durante la finale di Coppa ...

Antonio Cassano alla scuola per diventare dirigente sportivo - sfuma il rientro sui campi di Calcio : Strano a dirsi ma il suo pass-partout per entrare nel mondo della dirigenza è stato il suo semplice curriculum da calciatore. Il numero 99 non sembra disdegnare quella posizione, anzi tutt'altro. ...

Calciomercato - Cassano potrebbe seguire Borriello all’UD Ibiza : L’isola spagnola, da sempre meta delle vacanze di calciatori, sta assumendo rilevanza dal punto di vista strettamente sportivo. Negli ultimi giorni è emersa la notizia dell’accordo tra Marco Borriello e l’UD Ibiza, società di Segunda Division B, l’equivalente della nostra Serie C. L’attaccante ex Genoa ha trovato l’accordo per un anno e ha praticamente annunciato che la società spagnola è prossima a ...

Calciomercato - Cassano : 'Gioco un anno gratis - di soldi se ne parla a fine anno' : Mi sono arrivate diverse offerte dalla Serie A e dalla B - ha dichiarato Cassano a Il Corriere dello Sport - ma nessuna mi ha ancora convinto. Non voglio lottare per non retrocedere, cerco un ...