Dolore e commozione a Gizzeria (Catanzaro) aidelle 3dell'del 4 ottobre,nel Lametino. Un lungo applauso ha accolto i feretri di Stefania Signore,30 anni,e dei figli Cristian, di 7, e Nicolò di 2 anni. "Questa terra dinon può e non vuole più piangere","Noi maltrattiamo questa terra, non la curiamo!",ha detto il vescovo nell'omelia ."La morte è venuta come un ladro, all'improvviso,ma Stefania,Cristian e Nicolò sono nella pace.Per chi resta quaggiù non è facile affrontare il vuoto incolmabile",(Di sabato 13 ottobre 2018)