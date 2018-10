: Un cadavere è stato ritrovato stamani in mare da alcuni pescatori mezzo miglio a largo della spiaggia di Su Pallosu… - cagliaripad : Un cadavere è stato ritrovato stamani in mare da alcuni pescatori mezzo miglio a largo della spiaggia di Su Pallosu… - sardiniatube : Cadavere in mare, forse donna scomparsa - sardanews : Cadavere in mare, forse donna scomparsa -

Ilrecuperato al largo delle coste oristanesi è della donna di 76 anni di originescomparsa dalla sua abitazione la notte di mercoledì scorso. Lo conferma la Prefettura con una nota annunciando la revoca delle ricerche dopo il ritrovamento del corpo Ignote le cause della morte, sui cui punti oscuri di quello che appare un vero e proprio giallo, sta indagando la Squadra mobile. Il magistrato ha dispoto l'autopsia per lunedì. Al momento non risultano indagati.(Di sabato 13 ottobre 2018)