Butterfly | drama su una bimba trans | ‘Non sono più Max | chiamatemi Maxine’

tvzap.kataweb

: Butterfly, drama su bimba trans - Tv - BMagazineNews : Butterfly, drama su bimba trans - Tv - solospettacolo : Butterfly, drama su bimba trans -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Un pomeriggio come un altro in una casa come un’altra in Inghilterra. Susie e suo figlio Jack di 4 anniaccoccolati sul divano a guardare un film Disney. Ad un certo punto Jack si gira verso sua madre e le dice “Mamma, Dio ha fatto un errore: io avrei dovuto essere una ragazza”. Come racconta il Mirror, la donna era terrorizzata, sapeva che suo figlio amava le cose tipicamente da bambina, come il film che stavano vedendo insieme: la sirenetta. Sì, Susie pensava che probabilmente Jack fosse gay, ma non aveva mai immaginato che il suo bambino volesse essere una bambina. La storia (vera) di Susie, di suo marito e di Jack – ora Jackie – è una delle tante che ha ispirato la miniserie tv, in onda a dicembre su Fox e presentata in anteprima assoluta al Fest di Milano., la tramain tre episodi da 55 minuti racconta la complessa relazione di ...