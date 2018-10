Buenos Aires | Ficco | Villa e Toti il tris d' oro ai Giochi olimpici giovanili

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alice Rinaudo sogna l’oro dopo la bella prestazione di ieri : Una prova maiuscola, che lascia ben sperare per il prosieguo odierno, e che soprattutto mette tante pressione alle avversarie, che sanno di dover inseguire, e questo pensiero di certo non avrà fatto loro benissimo nella notte che ha inframmezzato le due giornate di gare: Alice Rinaudo ha chiuso in testa ieri il ranking round di scherma della finale femminile di Pentathlon moderno ed oggi punta con fiducia rinnovata alla medaglia ...

Ginnastica artistica : Giorgia Villa medaglia d'oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires : A 16 anni un'italiana guarda tutti dall'alto in basso nella Ginnastica artistica. A Buenos Aires Giorgia Villa sbaraglia la concorrenza e conquista la medaglia d'oro nel concorso generale individuale. ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia in lotta per il terzo posto! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti in trionfo nella gara a squadre! L’azzurrino si rivela decisivo per la vittoria : nella notte italiana si sono concluse le gare del Badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: ottime notizie per l’Italia, con Giovanni Toti che ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre con il Team Alpha, battendo in una palpitante finale il Team Omega per 110-106. Questa la composizione del Team Alpha: Giovanni Toti, Hasini Nusaka Ambalangodage (Sri Lanka), Maria Delcheva (Bulgaria), Jamie Gai (Stati Uniti), Ashwathi ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giorgio Malan a metà classifica dopo il ranking round di scherma : Anche per quanto riguarda gli uomini ieri è stata la volta del ranking round di scherma per quanto concerne il Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Giorgio Malan si è classificato decimo (ma in realtà con lo stesso punteggio dell’ottavo), ma è leggermente staccato dalle posizioni di vertice. L’azzurrino infatti ha messo a segno 12 stoccate e ne ha subite 11, per un totale di 218 punti, ma paga già ...

Canoa velocità - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Lucrezia Zironi fuori ai quarti nel kayak - è quinta : Si sono disputate le prime due finali della Canoa velocità alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese maschile e nel kayak femminile, dove l’azzurrina Lucrezia Zironi chiude quinta. Oggi le ultime due finali, con l’italiana che nella canadese dovrebbe trovarsi ancora di più a suo agio. Nel kayak femminile oro alla magiara Eszter Rendessy, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in palio i primi due titoli. Verranno rispettati i pronostici? : Ieri sono state assegnate le prime medaglie di bronzo del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, ed oggi saranno delineati gli altri due gradini dei podio dei tornei di singolare maschile e doppio femminile. Saranno assegnate così tutte le medaglie e potranno essere conteggiate nel medagliere anche quelle che hanno già un padrone. Andiamo a scoprire chi saranno i contendenti delle finalissime odierne. Nel singolare maschile il bronzo è ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Musci quarto nel peso - Bertini sesta nella marcia : Seconda giornata di gare per l’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, che presentano un format innovativo, che prevede la somma dei risultati di due gare svolte in giorni diversi. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della prima gara degli azzurrini impegnati oggi. Nei 5 km di marcia femminile Simona Bertini chiude sesta in 23’32″30, a 1’09” dalla cinese Xi Ricuo, che vince questa prima prova in ...

VIDEO Giorgia Villa vince l’all-around alle Olimpiadi Giovanili! La premiazione - suona l’Inno di Mameli a Buenos Aires : Giorgia Villa ha fatto suonare l’Inno di Mameli alle Olimpiadi Giovanili 2018 grazie alla sua memorabile vittoria nel concorso individuale generale. La 15enne bergamasca ha dominato l’all-around in lungo e in largo imponendosi davanti alla britannica Amelie Morgan e all’ucraina Anastasiia Bachynska. Per la prima volta nella storia, le note più dolci suonano all’interno di un palazzetto con i cinque cerchi: prima ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Burdisso si tinge di bronzo nei 200 farfalla a Buenos Aires : E’ di bronzo Federico Burdisso nella finale dei 200 farfalla uomini delle Olimpiadi Giovanili di Nuoto a Buenos Aires (Argentina). L’azzurro ha ottenuto infatti il terzo posto in questo atto conclusivo (1’57″16) prevalendo nel confronto per il podio rispetto al rappresentante di Cina Taipei Kuanhung Wang (1’57″45). Una prestazione di grande grinta per il nostro portacolori che ha così concesso il bis dopo la ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di venerdì 12 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (12 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, venerdì 12 ottobre. Tiro a segno, prova a squadre miste internazionali di pistola 10 metri: 1 Mista (Vanessa Seeger dalla Germania e Kiril Kirov dalla Bulgaria) 2 Mista ...

Buenos Aires 2018 - windsurf tricolore 'Speciale' : Giorgia domina e vince l'oro - Renna d'argento : ... Argenti: Martina Favaretto , Scherma, Fioretto, , Giacomo Casadei - in sella a Darna Z " , Medaglia con l'Europa negli sport equestri, salto a ostacoli, , vincenzo Maiorca , Sport rotellistici, ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alice Rinaudo è in testa dopo il ranking round di scherma : A volte la vita è strana: il pass per l’Italia nella gara femminile del Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili lo aveva conquistato Maria Beatrice Mercuri, in Argentina ci è andata Alice Rinaudo ed alla fine del ranking round di scherma l’azzurrina è in testa e culla sogni di medaglia al termine delle altre prove della finale di domani. L’azzurrina, che ha superato un field di 23 avversarie, è prima in solitaria con 250 ...