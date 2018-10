Bomba carta esplode contro sede Lega | oggi è atteso Salvini

Ostia - due Bomba carta contro la testimone che portò all'arresto degli Spada : Terrore nella notte a Ostia , dove in via delle Azzorre una bomba carta è stata lanciata sul balcone della casa dei genitori di Tamara Ianni, la pentita con la sua testimonianza contribuì all'arresto ...

Siligo - bimbo ferito da Bomba carta durante partita di calcio/ Ultime notizie - è gravissimo in rianimazione : Siligo , bimbo ferito da bomba carta : è gravissimo . Ultime notizie Sassari, esplosione durante una partita di calcio : il piccolo di 10 anni è ricoverato in rianimazione (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:58:00 GMT)

Napoli - pistola e Bomba carta trovate in una busta penzolante sul muro di cinta di un condominio : La busta era legata a una corda e penzolava dal muro di cinta di un condominio del corso Resina a Ercolano, esposta in una zona agricola mentre l'altro capo della corda, quello vuoto, penzolava all'...