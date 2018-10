Bomba carta contro sede Lega in Trentino che oggi ospita Salvini

Salvini in Trentino - Bomba carta contro una sede della Lega : Trento, 13 ott., askanews, - Il leader della Lega Matteo Salvini è impegnato oggi e domani in un intenso fine settimana di campagna elettorale per le Regionali in Trentino Alto Adige dove si vota fra ...

Trento - Bomba carta contro la sede della Lega dove oggi è atteso Salvini : La sede della Lega ad Ala è stata presa di mira nella notte. Un boato e sono andati in frantumi alcuni vetri. Si tratterebbe di una bomba carta. oggi lì è atteso il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. “Mi dicono che i due responsabili sono stati identificati e denunciati”, ha fatto sapere il governatore del Trentino, Ugo Rossi.Continua a leggere

Trentino - Bomba carta nella sede della Lega dove oggi è atteso Salvini : due denunciati : Spaccati i vetri ad Ala: boato nella notte, in una delle tappe elettorale del leader del Carroccio per le provinciali. Il governatore: "Massima durezza contro i responsabili"

