Bologna | tagli al Comunale | scontro Merola-Borgonzoni

Bologna-Udinese - scandalo Var : Manganiello discute animatamente con gli assistenti ma non assegna un rigore clamoroso [DETTAGLI] : L’utilizzo del Var continua ad alimentare clamorose polemiche. Stavolta è un episodio di Bologna-Udinese a lasciare perplessi appassionati e addetti ai lavori: il rossoblu Svanberg entra in area friulana e viene atterrato da Troost-Ekong, ma l’arbitro sembra essere sicuro nel non assegnare il rigore. Dopo il check, Manganiello decide di andare a rivedere l’episodio ma, pur rivedendo le immagini, non concede un rigore ...

Gloria Taglioli - la sexy tifosa del Bologna fa sognare i tifosi [FOTO] : 1/22 Foto Instagram ...

Bologna tra i primi 200 atenei al mondo - ma il Miur gli taglia i fondi : Ma subito dopo per l'Italia c'è la più antica università del mondo: l'Alma mater di Bologna che nell'ultima

Scuola - tagliate ore di sostegno a 2 bimbi disabili/ Bologna - ultime notizie : docenti e sindacati denunciano : Scuola, tagliate ore di sostegno a due bimbi disabili: la vicenda in un istituto della provincia di Bologna fa indignare docenti, dirigenti e sindacati.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:10:00 GMT)

Bologna - inizio in salita : la pochezza offensiva rischia di mettere a repentaglio la salvezza : Un punto in due partite: è questo il bottino raccolto dal Bologna di Pippo Inzaghi, che alla terza giornata ospiterà l’Inter al Dall’Ara. I felsinei sono ancora a quota zero gol segnati, ma a preoccupare di più è la fatica nel creare pericoli dalle parti dei portieri avversari. L’aspetto positivo, invece, risiede nella discreta tenuta difensiva della squadra, che annovera giocatori esperti come l’ex Udinese Danilo e ...

Infortunio Palacio – Il Bologna trema : dettagli e tempi di recupero : Notizie non troppo positive in casa Bologna: Palacio costretto ad uno stop a causa di un Infortunio alla coscia: i dettagli Brutta tegola in casa rossoblu: il Bologna dovrà fare a meno di Rodrigo Palacio per circa tre settimane. L’attaccante, che in allenamento aveva accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra, è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione e dovrà già saltare il match di domenica ...

Annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Bologna il 2 settembre - da Annalisa a J-Ax e Dodi Battaglia : Gli ospiti di Radio Bruno Estate a Bologna sono finalmente ufficiali. La manifestazione organizzata dall'emittente Radiofonica emiliana è giunta alle battute finali e si appresta ora a essere accolta da Piazza Maggiore a Bologna, storica location ospitante della serata conclusiva della kermesse. Tra gli ospiti anche un Dodi Battaglia, ex chitarrista dei Pooh e ora in tour con un progetto da solista, che in Piazza Maggiore avrebbe dovuto ...

Serie A - la battaglia salvezza è già iniziata : acuto della Spal - ottima Empoli - che delusione il Bologna di Inzaghi : Serata vivace in Serie A per quanto concerne la corsa salvezza, con diversi club impegnati in scontri che potrebbero essere definiti già “diretti” E’ stata una serata ‘dedicata’ alla corsa salvezza in Serie A. Ancora le dinamiche del campionato sono da definire, ma orientativamente si conoscono i nomi dei club che dovranno sudare per spuntarla nella bagarre in coda alla classifica. Quest’oggi, parlando ...

Bologna - i dettagli dell’affare Danilo : Danilo Larangeira è un nuovo calciatore del Bologna dopo la rottura con l’Udinese di qualche settimana fa Il Bologna, con una nota sul suo sito web, ha annunciato “di avere acquisito dall’Udinese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Danilo Larangeira a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”. (Spr/AdnKronos)L'articolo Bologna, i ...

Bologna - vicino l’innesto in difesa : tutti i dettagli : Bologna alle prese con gli ultimi innesti utili a puntellare la rosa a disposizione di Mister Inzaghi Il Bologna si appresta a chiudere l’acquisto di Danilo, difensore d’esperienza utile per la retroguardia di mister Inzaghi. Dopo qualche incomprensione con club e piazza, Danilo ha deciso di lasciare l’Udinese e dunque sta cercando una nuova sistemazione. Il Bologna sembra aver avanzato l’offerta giusta e dunque è ...