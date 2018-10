Bocce | al via i campionati

ilfriuli

: RT @IdeawebTV: Bocce: parte la Serie A Femminile! Otto le piemontesi al via - _CENPION_ : RT @IdeawebTV: Bocce: parte la Serie A Femminile! Otto le piemontesi al via - IdeawebTV : Bocce: parte la Serie A Femminile! Otto le piemontesi al via - LuinoNotizie : #Bocce: il Comitato di #Varese si apre al mondo dei giovani, al via le lezioni. Ad affiancare #DiegoGuerrieri alle… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Semafori verdi per idi società delle, specialità volo. In scena la serie A maschile , con girone unico a 10 squadre, dove non è presente il Fvg. A seguire la serie A2 maschile : nel ...