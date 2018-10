Bloccato con 350 chili di marijuana | ' Disoccupato | volevo fare un regalo di compleanno a

Nubifragio su San Nicandro Garganico (Foggia) : ragazzo soccorre uomo rimasto Bloccato con la sua auto : Le condizioni meteo sono complessivamente migliorate sulla penisola italiana dopo la forte fase di maltempo degli ultimi giorni, tuttavia anche oggi continua ad esserci dell'instabilità al Sud...

Lancia pietre contro studenti - Bloccato : ANSA, - NAPOLI, 3 OTT - Tira pietre contro alcuni studenti e ne ferisce quattro, tutti minorenni. E' accaduto a Pozzuoli , Napoli, : i carabinieri hanno bloccato e denunciato un 21enne già noto alle ...

Antonio Ricci contro Rai : “Fabiano ha Bloccato mia intervista”/ La replica : “Mai ricevuto richiesta” : Antonio Ricci contro Rai: “Fabiano ha bloccato mia intervista”. La replica della Tv di Stato: “Mai ricevuto richiesta”. E l'autore di Striscia la Notizia ribatte con un altro comunicato(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:17:00 GMT)

Roma - il bilancio consolidato è in ritardo “Bloccato dai consuntivi di Ama a Atac”. A rischio assunzioni annunciate da Raggi : Il bilancio consolidato di Roma Capitale è in netto ritardo, mentre l’ennesima gara Ama va deserta. La municipalizzata dei rifiuti rischia di andare a rotoli e i conti del Campidoglio non ne giovano, tutt’altro. A far da corredo, il bilancio 2017 di Atac ancora bloccato e quelli di Roma Metropolitane e Farmacap fermi da anni, in attesa di una riorganizzazione che non arriva. Le municipalizzate capitoline fanno tremare il Campidoglio. L’ultima ...

Matthew Perry - il dramma segreto : l'attore di Friends Bloccato in ospedale - le sue gravi condizioni : Continua il dramma di Matthew Perry , il Chandler della serie cult anni Novanta Friends . l'attore 49enne è ancora ricoverato in ospedale dopo un intervento di perforazione gastrointestinale avvenuto ...

Firenze - 24enne nudo inveisce contro passanti : Bloccato col taser/ Ultime notizie - Salvini esulta "Molto bene" : Firenze, 24enne nudo inveisce contro passanti: bloccato col taser/ Ultime notizie, il ministro dell'Interno Matteo Salvini esulta: "Molto bene, avanti così"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:18:00 GMT)

Ha commesso reati con 20 alias - Bloccato in auto con altri due connazionali irregolari : Esce di strada in moto e finisce in un canale, trasportato a Parma con l'elicottero notturno 3 Camion rubato e ritrovato in poche ore grazie ai gruppi di 'controllo del territorio' 4 Il giudice ...

Roma - Comune e Ama : contenzioso da “soli” 19 milioni tiene Bloccato il bilancio della municipalizzata : Campidoglio e Ama ai ferri corti sul bilancio della municipalizzata dei rifiuti. Una questione prettamente “tecnica” che però rischia di tenere bloccati non solo i conti capitolini ma anche le manovre della società che si occupa del fragile ciclo Romano dell’immondizia. Il contenzioso riguarda la cifra di 19 milioni di euro – un’inezia se si confronta con il fatturato miliardario dell’azienda capitolina – relativa alla realizzazione ...

Taser a Catania - Bloccato molestatore extracomunitario/ Salvini esulta : “secondo intervento - avanti così” : Taser a Catania, primo intervento dopo il debutto: bloccato extracomunitario accusato di molestare i passanti. Matteo Salvini esulta, il precedente a Milano.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:24:00 GMT)

Bloccato con l'auto in panne - i carabinieri si fermano per aiutare : e poi lo arrestano : Insospettiti dall'atteggiamento del giovane automobilista, hanno perquisito il veicolo: trovati 13mila euro, un chilo e...

Monza : Bloccato mentre attraversa binari con droga - armi e munizioni : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - bloccato mentre attraversava i binari della stazione di Monza, viene trovato in possesso di droga, armi e munizioni. E' accaduto a un 27enne di nazionalità bulgara, che ora è indagato in stato di libertà. Il giovane è stato notato da una pattuglia della polizia ferrovia

LONDRA - AUTO CONTRO WESTMINSTER : “UN ARRESTO PER TERRORISMO”/ Video - ultime notizie : Bloccato Parlamento : Attacco a LONDRA, ultime notizie Video, AUTO CONTRO barriere del Parlamento. Diversi pedoni feriti, due pedoni feriti ma non in pericolo di vita. Un ARRESTO per terrorismo(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:45:00 GMT)

Torino - Bloccato lo scambio Iago-Zaza con il Valencia : Secondo Sky Sport , c'era stato un tentativo da parte del Torino di intavolare nelle scorse ore uno scambio con il Valencia. Ai Murcielagos sarebbe andato Iago Falque , mentre ai granata sarebbe stato girato ...

Esce con la bici elettrica ma rimane Bloccato sulla montagna : Ritrovato vivo l'uomo disperso da oggi pomeriggio nella zona di Prato Valentino, a Teglio. Disperso con la bici elettrica Si tratta di un turista di 72 anni, che da anni viene in zona in villeggiatura.