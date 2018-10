Bimba muore ad appena due mesi | è lutto a Invorio

Bimba di 2 anni muore dopo vaccino esavalente - aperta un'inchiesta : i pm dispongono l'autopsia : Una Bimba di 2 anni e mezzo è morta 24 ore dopo che le era stato somministrato il vaccino esavalente. La Procura della Repubblica di Potenza ha disposto l'autopsia per fare luce sul caso che si è ...

Bimba muore schiacciata da un bulldozer mentre attraversa la strada : Incidente mortale sugli Champs-Elysees a Parigi. Una bambina è morta, schiacciata da un bulldozer che stava lavorando sul...

ZH : Bimba 4 anni cade da trattore e muore travolta da macchinario : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Svizzera - Bimba di 4 anni cade dal trattore e muore schiacciata : Una bambina di quattro anni è morta travolta da un macchinario agricolo a Brütten, nel canton Zurigo. La piccola, nel tardo pomeriggio di ieri, si è trovata su un trattore guidato da un 64enne ...

La figlia di 4 anni si ammala - la mamma può vederla solo mezz’ora al giorno : la Bimba muore : Mali James-Mitchel è crollata all'improvviso mentre si trovava in vacanza con il padre nel luglio dell'anno scorso. La piccola è stata per tre settimane in ospedale, e poi è spirata. La madre per mesi non ha avuto la forza neanche di uscire di casa. Ora pian piano si sta riprendendo anche grazie ad un'associazione che opera per prevenire tragedia simili.Continua a leggere

Costretta a dormire a faccia in giù in una “gabbia mostruosa” : Bimba di 19 mesi muore soffocata : Ellie-May Minshull-Coyle viveva con sua madre 19enne e il compagno di un anno più grande in una casa di Preston, in Regno Unito, insieme al loro coinquilino. I due uomini avevano ideato quella "gabbia" per fare in modo che la bimba "riuscisse a dormire correttamente" hanno poi spiegato gli imputati, che ora devono rispondere di omicidio colposo.Continua a leggere

Siede in braccio alla madre - Bimba muore in un incidente d'auto : genitori condannati : Padre e madre hanno patteggiato una pena a un anno e 4 mesi per omicidio stradale in relazione alla morte delle loro bambina di nemmeno un anno e mezzo che perse la vita in un incidente stradale la ...

Tragedia in Spagna : Bimba muore sbattendo la testa sul tablet durante un incidente in auto : Una bambina, 3 anni compiuti da poco, è stata vittima di un tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita. La piccola è deceduta in to all'impatto del proprio volto con un tablet durante lo scontro dell'auto guidata dalla madre con uno scuolabus. Una vera e propria Tragedia quella che si è verificata lunedì scorso in una piccola cittadina nel nord-ovest della Spagna: Villanova de Arousa [VIDEO]. tablet contro la testa: bimba in coma e ...

Pitbull attacca una Bimba di 2 anni : zia la salva - ma muore sbranata : La tragedia è avvenuta in una casa di Langdon, in Canada. La donna è intervenuta per salvare la nipotina, ma l'animale si è...

La felpa le si impiglia alla maniglia della porta : Bimba di 7 anni muore strangolata : A trovarla è stato il fratellino di 9 anni. "Mamma Kimora, finge di dormire", ha gridato. Ma la piccola era ormai già morta. La tragedia è avvenuta lo scorso 7 marzo in Galles e in questi giorni si sta tenendo il processo per accertare le eventuali responsabilità.Continua a leggere

«Volevo un cesareo - ma mi hanno mandata a casa» - Bimba muore nella pancia della mamma : Secondo lei, la politica secondo la quale l'ospedale limita il più possibile questo tipo di interventi potrebbe essere alla base della tremenda tragedia che ha subito.