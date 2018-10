Bimba di 2 anni muore in ospedale dopo il vaccino esavalente | il ministro Grillo invia

Bimba di due anni muore dopo il vaccino - la ministra invia gli ispettori : Il dramma a Melfi. La piccola era affetta da una malattia rara, la sindrome di Dravet. Sul caso indaga la procura di Potenza

Schiaffi a Bimba di 6 anni : "E' stata la maestra"/ Avellino - scatta la denuncia : insegnante sospesa : Schiaffi a bimba di 6 anni: bambina accusa la maestra e scatta la denuncia dei genitori. L'episodio in una scuola di Avellino, indagini in corso per fare luce sull'episodio.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:40:00 GMT)

Bimba di 2 anni muore dopo vaccino esavalente - aperta un'inchiesta : i pm dispongono l'autopsia : Una Bimba di 2 anni e mezzo è morta 24 ore dopo che le era stato somministrato il vaccino esavalente. La Procura della Repubblica di Potenza ha disposto l'autopsia per fare luce sul caso che si è ...

“Mamma stiamo morendo?”/ Irene non si rassegna : Bimba di 8 anni estrae la mamma dall'auto nel canale : Auto nel canale in provincia di Verona: il gesto eroico di Irene, bimba di 8 anni, mette in salvo la sua vita e quella della madre. I momenti di terrore dopo l'incidente.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Verona - auto finisce in un canale : Bimba di 8 anni salva se stessa e la madre abbassando il finestrino posteriore : Un’auto che finisce in un canale, l’acqua che inizia a riempire l’abitacolo e una bambina di otto anni che, nonostante il panico della mamma, riesce a fare la cosa più semplice: preme il pulsante del finestrino e lo fa abbassare, creando una via di fuga dalla trappola. È successo a Legnago, in provincia di Verona, nella mattinata di lunedì 8 ottobre. Giorgia Maron, imprenditrice 42enne, era salita in macchina come ogni mattina ...

Bimba giù dal balcone - l'avvocato rinuncia : "Ho un bimbo di 7 anni anche io" : Passo indietro del legale che avrebbe dovuto difendere il 49enne accusato di avere lanciato la figlia di sei anni.

Una spada risalente all'epoca pre-vichinga è stata trovata da una Bimba di 8 anni in Svezia : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Violenza shock : Bimba di 10 anni stuprata da un ragazzino 16enne : La piccola ritrovata in strada e sotto shock da un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Attraverso gli psicologi, la piccola ha rivelato la brutale Violenza di cui è stata vittima indicando il presunto aggressore che ora è accusato di stupro e tentato omicidio.Continua a leggere

Taranto - gravissime le condizioni della Bimba di 6 anni che il padre ha lanciato dal balcone : La piccola è stata sottoposta ieri a un intervento chirurgico ma le sue condizioni sono ancora disperate: ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma facciale e lesioni al torace estremamente gravi. Il fratello di 14 anni, accoltellato alla gola, recupererà in due settimane.Continua a leggere

Gli tolgono la patria potestà - accoltella il figlio 14enne e getta la Bimba di 6 anni dal terzo piano : Dopo l'ennesimo litigio al telefono con la ex moglie, ha accoltellato al collo il figlio 14enne e poco dopo ha lanciato dal balcone del terzo piano la figlia di 6 anni che ora è in fin di vita: tutto ...

Tenta di uccidere i figli : in fin di vita la Bimba di 6 anni [GALLERY] : 1/7 Ingento /LaPresse ...

Taranto - papà lancia la figlia di 6 anni dal balcone e accoltella il fratellino : la Bimba è gravissima : Choc a Taranto. Un papà ha lanciato la figlia di sei anni dal balcone del terzo piano e ha accoltellato al collo il fratello di 14 anni. Il dramma si è consumato in un...

Taranto - papà lancia la figlia di 6 anni dal balcone e accoltella il fratellino : la Bimba è gravissima : Choc a Taranto. Un papà ha lanciato la figlia di sei anni dal balcone del terzo piano e ha accoltellato al collo il fratello di 14 anni. Il dramma si è consumato in un...

Papà lancia la figlia di 6 anni dal balcone e accoltella il fratellino : la Bimba è gravissima : Choc a Taranto. Un Papà ha lanciato la figlia di sei anni dal balcone del terzo piano e ha accoltellato al collo il fratello di 14 anni. Il dramma si è consumato in un...