Bianca Atzei torna a parlare di Jonathan | “Mi fa stare bene”

Max Biaggi - dopo Bianca Atzei arriva ‘lei’. Beccato così : la paparazzata : Max Biaggi, il campione di motociclismo italiano, è un vero e proprio latin lover. Nel corso degli anni gli sono stati attribuiti moltissimi flirt, soprattutto con modelle e attrici sia italiane che internazionali. Tra i tanti nomi delle sue ex fidanzate, compaiono Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Anna Falchi, Adriana Volpe e Valentina Pace. In anni più recenti ha avuto una lunga relazione con Eleonora Pedron ex Miss Italia 2002. Dalla ...

Bianca Atzei e Jonathan su Instagram sempre più vicini : Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono sempre più vicini, su Instagram e nella vita “reale”. Dopo aver affrontato insieme l’esperienza dell’Isola dei Famosi i due non si sono più separati. La cantante di origini sarde era arrivata in Honduras con il cuore spezzato dopo la fine burrascosa e improvvisa della storia con Max Biaggi, Jonathan è stato una per lei una vera e propria medicina che le ha consentito di sorridere e ...

Biglietti per Men in Italy - il musical con Bianca Atzei e Iva Zanicchi a Milano fino al 2019 : Dal 31 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 andrà in scena “Men in Italy”, un musical che racconta da un punto di vista prettamente maschile il mondo degli eventi della moda Milanese. Il musical con Bianca Atzei vanta la regia di Alfonso Lambo e coreografie del maestro Bill Goodson, professionista nel settore conosciuto al grande pubblico anche come insegnante di danza all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi. Protagonisti la ...

Nuovi concerti di Bianca Atzei nel 2018 : gli appuntamenti tra settembre e ottobre : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Bianca Atzei nel 2018. Dopo un lungo tour estivo per il 2018, terminato lo scorso 22 settembre, la cantante Bianca Atzei continua ad annunciare ai propri fan delle nuove date live che, da come lei stessa aveva anticipato nei giorni scorsi, non saranno appuntamenti isolati. Tanta la voglia di esibirsi davanti al suo pubblico, reduce da due anni particolarmente interessanti per la sua musica. Tutto ...

“È la tendenza del momento”. E Bianca Atzei si è fatta subito conquistare. Più vista? : Non sarà sicuramente l’unica, ma anche Bianca Atzei ci ha dato un taglio. Ai capelli, ovvio. Inizia la nuova stagione e, a maggior ragione subito dopo l’estate, è difficile resistere al richiamo del parrucchiere e a cambiare look. E così anche Bianca, che abbiamo visto nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha ceduto. Addio capelli lunghi: ora sfoggia un’acconciatura nuova di zecca. Che, scrive Gioia, è ...

Il messaggio dolcissimo di Jonathan per Bianca Atzei : “Tra poco torno da te” : Continua l’idillio fra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, tanto che l’ex gieffino dedica un messaggio dolcissimo alla cantante su Instagram. I due si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi, poco dopo che la Atzei era stata lasciata da Max Biaggi. Dall’altra parte del mondo l’artista era riuscita a ritrovare il sorriso proprio grazie alla presenza dell’ex gieffino, che le aveva dato coraggio, sostenendola nei ...

Bianca Atzei ha un nuovo misterioso corteggiatore : Bianca Atzei torna a sorridere grazie (anche) ad un nuovo misterioso corteggiatore. Dopo l’addio doloroso a Max Biaggi, la cantante ha smesso di piangere e oggi si sente finalmente felice. Le lacrime sono solamente un ricordo del passato e il presente della Atzei è luminoso. L’artista in queste settimane sta girando l’Italia con una serie di concerti, ottenendo un successo dopo l’altro. Su Instagram racconta le sue ...

Bianca Atzei - duetto misterioso con un uomo : ecco chi potrebbe essere : Bianca Atzei annuncia il nuovo singolo: sarà un duetto con un uomo ma non svela il nome. I fan ipotizzano La cantante Bianca Atzei ha appena annunciato una sorpresa ai suoi fan attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Fra qualche giorno si potrà ascoltare il nuovo singolo della cantante che svela la data di […] L'articolo Bianca Atzei, duetto misterioso con un uomo: ecco chi potrebbe essere proviene da Gossip e Tv.

La sorpresa romantica di Jonathan per Bianca Atzei : l’idillio continua : L’idillio fra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian continua e si arricchisce di nuovi dettagli grazie alla romantica sorpresa dell’ex gieffino per la cantante sarda. I due si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi e da allora non si sono mai lasciati. Tornati in Honduras hanno ripreso la loro vita di sempre, ma il rapporto che li univa nel corso del reality ha continuato a crescere, trasformandosi in qualcosa di forte e molto ...

Bianca Atzei a letto con Jonathan : “Notte di noi” : Il rapporto fra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian si fa sempre più forte e i due postano su Instagram una foto che li ritrae abbracciati nel letto. “Notte di noi” ha commentato l’esperto di stile di Verissimo, aggiungendo anche una serie di hashtag piuttosto eloquenti come #amorevero #amore #nanna #coccole #riposino #dolcezza #buonanotte #notte #letto #sonno #sonnoneabbiamo #goodnight #insieme e #kashAtzei, il nomignolo con cui ...

