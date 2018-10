Bethesda Softworks inaugura l' apertura di un nuovo studio in Russia

eurogamer

(Di sabato 13 ottobre 2018)si espande aprendo unniente meno che in, possiamo apprendere da Dualshockers.L'annuncio ci giunge direttamente dalla sede di Rockville, doveha il suo quartier generale. Ilufficio russo sarà invece localizzato a Mosca, e si affiancherà alle altre numerose sedi site a Londra, Francoforte, Parigi, Eindhoven, Sydney, Hong Kong e Tokyo. L'ufficio di Mosca gestirà direttamente le vendite e il marketing del gruppo incon Simeon Chirikov (ex Electronic Arts) come amministratore delegato.Read more…