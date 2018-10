Beppe Fiorello : "Tennis&Friends ricorda importanza prevenzione" : Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono qui per sostenere il tema della prevenzione, fondamentale per la salute di tutti. Questa grande manifestazione ogni anno conferma il grande lavoro e professionalità degli specialisti del policlinico Gemelli. Ma la prevenzione va sostenuta anche adeguatamente

Riace - Beppe Fiorello e la fiction su Lucano : 'Allora arrestateci tutti' : Doveva essere una fiction, è diventata una storia infinita, oltre che un caso politico e di cronaca. La vita di Mimmo Lucano , sindaco di Riace, fino a poche settimane fa era destinata ad arrivare sui ...

Migranti - arrestato il sindaco di Riace. Beppe Fiorello : "Allora arrestateci tutti" : L'attore è protagonista di una fiction ispirata a Domenico Lucano, sospesa dal palinsesto Rai circa un mese fa

Sindaco Riace : Beppe Fiorello - allora arrestateci tutti : "Siamo tutti in pericolo, punto. Il Sindaco #domenicolucano è stato arrestato per aver accolto non per aver favoreggiato, allora #arrestatecitutti". Lo scrive su Twitter Beppe Fiorello, che in una ...

Sindaco Riace ai domiciliari - Beppe Fiorello : 'Credo in lui più di prima - arrestateci tutti' : 'arrestateci tutti'. Reagisce così Beppe Fiorello alla notizia dell'arresto di Domenico Lucano detto Mimmo, il Sindaco di Riace ai domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. LEGGI ...

Sindaco Riace ai domiciliari - Beppe Fiorello : 'Credo in lui più di prima - arrestateci tutti' : 'arrestateci tutti'. Reagisce così Beppe Fiorello alla notizia dell'arresto di Domenico Lucano detto Mimmo, il Sindaco di Riace ai domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. LEGGI ...

Arrestato sindaco di Riace - Beppe Fiorello : «Credo in lui più di prima - arrestateci tutti» : Fiorello invita poi il Papa a intervenire: 'Pontifex_it a lei la parola, la spieghi lei a questa politica la differenza tra accogliere i bisognosi e favorire le mafie'.

Sarà Beppe Fiorello ad inaugurare la prosa - poi arriverà anche Violante Placido : La giunta comunale ha approvato infatti il programma degli spettacoli, otto in totale quelli che si vedranno al Teatro Sociale di Rovigo alle ore 21. Fiorello, noto attore produttore cinematografico ...

Beppe Fiorello riceve il premio Irritec Sicilia.Doc : Assegnato a Beppe Fiorello il prestigioso premio Irritec Sicilia.Doc, riconoscimento conferito durante il SalinaDocFest da una giuria di esperti

Beppe Fiorello - Riace e qualche buon motivo per indignarsi : Però ha ragione Beppe Fiorello: in tempo in cui un appello non si nega a nessuno la sua fiction su Riace gode di un inquietante silenzio. Non sarà un caso che il sindaco Mimmo Lucano sia stato più volte bersaglio della becera ironia del ministro dell'interno Salvini: perché esporsi quando c'è di mezzo il potente di turno? Meglio tacere e sottoscrivere petizioni sulle censure degli altri. E vivere tranquilli.Continua a leggere

Il duro affondo di Beppe Fiorello contro la Rai : bloccata l'uscita della sua fiction : Beppe Fiorelli in 'Tutto il mondo è paese'. Credits; TV Serial La risposta della Rai La risposta da parte dei vertici di viale Mazzini non è tardata ad arrivare, infatti alle polemiche di Beppe ...

Beppe Fiorello e la fiction su Riace sospesa dalla Rai : “E’ la terza volta che mi succede - rischio censura”. L’azienda : “Aspettiamo la fine dell’inchiesta” : Doveva andare in onda nel febbraio scorso ma invece la fiction Tutto il mondo è paese, ispirata al modello di accoglienza e integrazione della cittadina di Riace e al suo sindaco Mimmo Lucano, è rimasta bloccata negli archivi di viale Mazzini. Una situazione che Beppe Fiorello ha voluto denunciare su Twitter, ricordando le continue ingerenze della politica sulla programmazione della tv pubblica: “Non è la prima volta che una mia #fiction ...

Tutto il mondo è paese - la fiction con Beppe Fiorello sparisce dal palinsesto Rai - che chiarisce : "Sospesa per indagini su Lucano" : La fiction è stata girata, montata ed è pronta per andare in onda. Eppure, di Tutto il mondo è paese, il film-tv con protagonista Beppe Fiorello, non c'è traccia nel palinsesto di questa stagione della Rai. Un vero e proprio blocco, accusa l'attore, che su Twitter non le manda a dire e ricorda i precedenti di altre sue produzioni:Non è la prima volta che una mia #fiction viene bloccata, anni fa le #foibe, il governo di allora non gradì, poi ...

Beppe Fiorello furioso : "La mia fiction bloccata". E la Rai replica : La serie è ispirata al modello di accoglienza e integrazione della cittadina di Riace e al suo sindaco Domenico Lucano...