Bene confiscato alla camorra apre ai cittadini nel quartiere a rischio della provincia

Corsico - una targa sul Bene confiscato alla mafia : il fratello di Paolo Borsellino dice no : Il motivo: "Ci vuole ben altro per acquistarsi credibilità nel contrasto alla criminalità organizzata, questa amministrazione si è distinta invece per vicende come il patrocinio alla Sagra dello stocco"

Migranti - a Castelvetrano stop al campo per i braccianti : “Chiesto Bene confiscato alla mafia. Ma nessuna risposta” : C’erano anche i fondi europei per rendere utilizzabile un bene confiscate ai prestanome di Matteo Messina Denaro. Che però rimarrà vuoto: non sarà usato per dare riparo ai Migranti diretti nelle campagne della provincia di Trapani per la vendemmia e la raccolta delle olive. Saranno costretti ad alloggiare sui terreni degli eventuali datori di lavoro. Da oltre un decennio i braccianti agricoli si davano appuntamento in una tendopoli ...