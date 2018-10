Bayern Monaco | bufera su mister Kovac | i suoi metodi d’allenamento fanno infuriare i

Bayern Monaco - Kovac sotto tiro : "Allenamenti blandi e troppa... bici" : Stress, perfino durante la sosta. Per Niko Kovac non c'è pace. Anche perché col campionato fermo, giocoforza, aumentano i giorni senza vittoria per il Bayern Monaco. I bavaresi non conquistano i 3 ...

Bayern Monaco - anche Neuer è in crisi : Vota anche tu! Manuel Neuer è ancora il portiere più forte al mondo? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Manuel Neuer è ancora il portiere più forte al mondo? Condividi In tre anni è cambiato ...

Bayern Monaco - Kovac a rischio esonero : ecco i possibili sostituti : L’inizio di stagione aveva portato a pensare all’ennesima stagione dominata dal Bayern Monaco, poi la flessione con un punto in tre partite e il sesto posto in Bundesliga a quattro lunghezze dal Borussia Dortmund primo. Il tempo di Niko Kovac sulla panchina dei bavaresi potrebbe essere giunto al termine: la sconfitta casalinga contro il Borussia Moenchengladbach (0-3), conseguente tra l’altro al pareggio in Baviera contro ...

Bundesliga : Conte per il Bayern Monaco : ...//t.co/GgEJOO5fme #MiaSanMia #Oktoberfest pic.twitter.com/kAA4Zcd0zR - FC Bayern München , @FCBayern, October 7, 2018 Stiamo parlando di campioni del mondo nel 2014, di gente che ha guidato il calcio ...

Crisi Bayern Monaco - altro stop contro il Gladbach : 0-3 e quarta gara senza vittoria : Bayern, così non va. altro giro e altra sconfitta per Kovac, che adesso è in Crisi nera . L'ex allenatore dell'Eintracht - già criticato da James Rodriguez durante la settimana - incassa un'altra ...

Bundesliga : crisi nera Bayern Monaco - è 0-3 per il M'Gladbach. Traballa Kovac : ROMA - Seconda sconfitta consecutiva, zero gol segnati e cinque subiti. Un punto nelle ultime tre, più il pareggio casalingo con l' Ajax in Champions . È crisi nera per il Bayern Monaco , colpito in ...

Bayern Monaco - Sport Bild : spogliatoio insoddisfatto di Kovac : Nello spogliatoio del Bayern Monaco potrebbe esserci molto scetticismo attorno al tecnico Nico Kovac. E’ quanto racconta la Sport Bild: dietro la mini crisi della squadra bavarese – due pari e una sconfitta nelle ultime tre partite – ci sarebbe una parte della squadra tutt’altro che soddisfatta dei metodi d’allenamento del tecnico croato. Nei giorni scorsi, riporta ancora il magazine tedesco, James Rodriguez ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : il trionfo delle italiane - Real Madrid ko - pari del Bayern Monaco e del Manchester United : E’ andata in archivio questa giornata di Champions League valida per la seconda giornata di incontri della massima competizione calcistica. Una serata che sorride alle italiane viste i netti successi di Juventus contro lo Young Boys (3-0) e della Roma contro Viktoria Plzen (5-0). I risultati a sorpresa non sono mancati. Il Real Madrid perde incredibilmente a Mosca contro il CSKA con rete di Nikola Vlašic ed ora il discorso qualificazione ...

Risultati Champions League e classifiche - clamoroso tonfo del Real Madrid : delude anche il Bayern Monaco - solo un pareggio per lo United [FOTO] : 1/35 AFP/LaPresse ...

