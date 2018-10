Battito cardiaco irregolare? Potreste avere un rischio maggiore di demenza

meteoweb.eu

: RT @Naranmike: La musica è la mia via di fuga. Ogni nota mi apporta un battito cardiaco.???? Oxmo Puccino?? #ScrivoDiMusica Jesse Cook… - ScrivoArte : RT @Naranmike: La musica è la mia via di fuga. Ogni nota mi apporta un battito cardiaco.???? Oxmo Puccino?? #ScrivoDiMusica Jesse Cook… - Naranmike : La musica è la mia via di fuga. Ogni nota mi apporta un battito cardiaco.???? Oxmo Puccino?? #ScrivoDiMusica Je… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Con la fibrillazione atriale, una forma di aritmia cardiaca, il normale ritmo del cuore è “fuori sincro”. Di conseguenza, il sangue potrebbe accumularsi nel cuore, formando coaguli che possono raggiungere il cervello, causando un ictus. “Un flusso sanguigno compromesso causato dalla fibrillazione atriale potrebbe influenzare il cervello in una serie di modi. Sappiamo che quando l’età avanza, le possibilità di sviluppare la fibrillazione atriale aumentano, così come le possibilità di sviluppare. Il nostro studio ha dimostrato una chiara connessione tra i due e ha svelato che assumere anticoagulanti potrebbe ridurre ildi”, spiega Chengxuan Qiu, della Karolinska Institute and Stockholm University, in Svezia, autore di un nuovo studio pubblicato su Neurology, rivista medica dell’American Academy of Neurology. Per lo studio, i ricercatori hanno analizzato i dati di ...