Bastia Umbra | gruppo di pedoni investito | morta 24enne Ultime notizie | 2 feriti

Bastia Umbra - DOPO SANT'ANGELO TOCCA A MONCIOVETA : IL PROGRAMMA DI SABATO 22/09/2018 ore 19,30 Apertura delle taverne rionali ore 22,00 Sfilata Rione MONCIOVETA "Non c'è posto migliore' SPETTACOLI IN TAVERNA Sabato 22 settembre MONCIOVETA : DEBLA " ...

Al via la 56a edizione del Palio de San Michele di Bastia Umbra : ... 075 8011525 NOTA IMPORTANTE: L'Ente Palio ricorda l'assoluto divieto di tenere i bambini seduti in braccio sugli spalti durante gli spettacoli. Tutti i bambini necessitano di regolare biglietto d'...

Investito da auto a Bastia Umbra - ferito un uomo - era in sella alla bicicletta FOTO : Investito da auto a Bastia Umbra, ferito un uomo, era in sella alla bicicletta. Ennesimo incidente a Bastia Umbra. E' accaduto poco prima delle ore 16 di oggi in via Monte Vettore, zona Villaggio XXV ...