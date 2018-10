Basta soldi alla Difesa Di Maio frena la Trenta e punta a liquidarla

Nota al Def - i soldi ci sono. Basta risparmiare i 53 miliardi per gli F35 di cui nessuno parla più : Giornalucoli e giornaloni, accodandosi a politici che dovrebbero tacere per sempre, si affannano da settimane a descrivere la manovra finanziaria come ‘disastrosa’, ‘inefficace’, ‘insufficiente’, ‘inappropriata’ (i più benevoli). ‘Ci porterà allo scontro con l’Europa’, ‘lo spread divorerà i risparmi degli Italiani’ e via e via, altre amenità varie. Si mettono in croce i portavoce del Movimento 5 Stelle perché osano volere spendere i 10 miliardi ...

Domenica Live Gianfranco D’Angelo i soldi non mi Bastano : Gianfranco D’Angelo ha 82 anni e nel salotto di Barbara d’Urso racconta: “Sono 60 anni che lavoro, da quando avevo 20 anni. Ho fatto una bella vita e non mi lamento, ma per potermi godere quello che mi sono conquistato e per stare sereno devo continuare a lavorare. I soldi della pensione non mi bastano”. La pensione non è certo bassa, ma lontana da quello che D’Angelo si sarebbe aspettato dopo 60 anni di contributi: ...

'Eravamo troppi e non c'erano abBastanza soldi' : in Australia padre stermina una famiglia : Anthony Harvey, un ragazzo di 24 anni di Perh (Australia) ha ucciso l'intera famiglia composta da tre figlie (una bimba di tre anni e due gemelle di due anni), la moglie 41enne e l'anziana nonnina di 73 anni. Un vero e proprio massacro che la sta facendo da protagonista su tutti i telegiornali nazionali per via sopratutto delle motivazioni che hanno spinto l'uomo a compiere l'atroce gesto. La situazione economica della coppia non era delle ...

Papà uccide le 3 figlie piccole - la moglie e la suocera : «Eravamo troppi e non c'erano abBastanza soldi» : Erano "troppi" e la famiglia aveva gravi problemi economici. Per questo motivo Anthony Harvey, 24enne di Morley, a nord-est di Perth, in Australia, ha sterminato i suoi cari uccidendo le sue tre figlie piccole (due gemelline di un anno e una bimba di 3), sua moglie di 47 anni e la nonna di 74.--Un delitto che ha scioccato tutto il paese. Pare che l'uomo, che lavorava con la moglie in una ditta di giardinaggio, stesse attraversando un momento ...

Francesca Del Taglia lungo sfogo : “Basta critiche! Ho avuto problemi psicologici - tanti soldi spesi” : Francesca Del Taglia, lungo sfogo sul passato dopo le critiche per l’allattamento: “Allibita! Ho avuto problemi psicologici… ho buttato via una miriade di soldi… Con Zeno si è riaperta quella cicatrice” Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e neo mamma del secondo figlio avuto da Eugenio Colombo, ha affidato a un post […] L'articolo Francesca Del Taglia lungo sfogo: “Basta critiche! ...