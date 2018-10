Basket | Serie A 2018-2019 | Torino batte Trieste 86-74 non senza qualche problema

Serie A Basket – Successo casalingo per Torino : Trieste si arrende alla distanza - decisivo il quarto periodo : Prima vittoria stagionale per la Fiat Torino che supera in casa l’Alma Trieste: decisiva la prestazione di Carr, ma nel quarto quarto è Wilson a fare la differenza La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con il Successo della Fiat Torino sull’Alma Trieste per 86-74. Dopo la sconfitta all’esordio contro Venezia all’overtime, arriva dunque la prima gioia stagionale per Torino, trascinata dall’ottimo Carr autore di 20 punti. I ...

Basket Serie C Silver - il Costone in trasferta a Carrara : Prima trasferta stagionale per la Vismederi Costone che domenica sera alle ore 18 scenderà sul parquet della CMB Carrara nella 2ª giornata del Campionato di Serie C Silver. I ragazzi del tecnico ...

Basket - Serie A1 femminile : big match Ragusa-Venezia - Schio in casa del Vigarano - Napoli ad Empoli : Inizia domani la 2a giornata di Serie A1 femminile di Basket. Ad aprire le danze Vigarano-Schio alle 20:30 e Battipaglia-Torino alle 21. Il primo match, almeno sulla carta, non dovrebbe regalare sorprese con le ospiti nettamente favorite sulle padroni di casa. La Famila è troppo più ricca di talento, soprattutto sotto canestro, e non dovrebbe perdere punti contro Vigarano. Il secondo incontro è di interpretazione maggiormente complicata: ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Giarrusso : «Partita dura con il Pass - ma l’abbiamo spuntata» : Roma – Si apre con una vittoria il campionato della serie B femminile del Club Basket Frascati. Le ragazze allenate da coach Marco Frisciotti hanno battuto per 56-50 il Bull, squadra romana. «Una partita tosta, di grande intensità e tensione – dice la guardia classe 2001 Gaia Giarrusso – E’ stata una gara quasi totalmente giocata punto a punto, ma alla fine l’abbiamo spuntata ed è stata sicuramente una vittoria importante. Tra l’altro non ...

Basket Serie A : risultati e classifica della prima giornata. Milano batte Brindisi. Venezia piega Torino : Il campionato di Serie A ha alzato il sipario sulla prima giornata e subito non sono mancate le emozioni forti. A cominciare con quella dell'anticipo di Trento dove la finalista scudetto dell'anno ...

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...