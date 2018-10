Basket | Alessandro Gentile tagliato dagli Houston Rockets per far posto al texano Tim Bond

oasport

: #Basket, Alessandro Gentile tagliato dagli Houston Rockets, al suo posto ingaggiato il texano Tim Bond (che è stato… - OA_Sport : #Basket, Alessandro Gentile tagliato dagli Houston Rockets, al suo posto ingaggiato il texano Tim Bond (che è stato… - Pianeta_Basket : UFFICIALE NBA - Gli Houston Rockets tagliano Alessandro Gentile - VareseSport : #SassariVarese, la carica di coach #Caja ?? #varesesport #basket #sasvar #govarese #varese #pallacanestro Arditi Va… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Sembra essere al capolinea, per quest’anno, ogni speranza di approdo in NBA per. Il figlio di Nando è stato, come riporta il transactions log ufficiale della NBA. In un certo senso, la notizia ne nasconde un’altra, perché inon avevano mai comunicato di aver firmato. L’ex Treviso, Milano e Bologna, che nelle ultime settimane era stato visto allenarsi a Treviglio (dove ha sede la Blu, che milita nel girone Ovest di Serie A2), aveva dovuto saltare tutta l’estate (training camp compreso) per via dei postumi di un’operazione a una mano. Nella mente di, secondo Mark Berman di fox26.com, il taglio diè servito ad ingaggiare la guardia texana Tim; il giocatore è stato poi assegnato alla franchigia di G-League affiliata ai, i Rio Grande Valley Vipers. Cosa ...