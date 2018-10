Basket 3×3 | Olimpiadi Giovanili 2018 | i risultati della settima giornata Quasi completo

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della sesta giornata. Doppio successo degli USA al femminile - tra gli uomini bis Ucraina : La sesta giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto competere il girone B sia nel torneo maschile che in quello femminile. Non è stata impegnata l’Italia maschile, che giocherà dopodomani, tuttavia hanno messo piede in campo gli USA nel torneo femminile, vincendo ampiamente entrambe le partite. Di seguito i risultati completi: TORNEO MASCHILE – GIRONE B Venezuela-Ucraina 16-22 (Alcala e Ortega ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della quinta giornata. Nel maschile USA battuti dall’Estonia : Sebbene sia vero che il Basket 3×3 sia aperto a qualsiasi risultato, tanto a livello professionistico quanto a livello di Under 18, dopo le due vittorie di ieri dell’Italia, a Buenos Aires s’è visto dell’insospettabile: l’Estonia che supera gli Stati Uniti. Sebbene la selezione americana non sia esattamente formata dai giocatori di maggior lignaggio tra coloro i quali sono ancora nel giro delle high school, fa ...

Basket - Petrucci incontra il ministro Bussetti : focus sullo sviluppo del 3×3 nella scuole italiane : Lo sviluppo del 3×3 nella scuole italiane è stato al centro del dialogo tra il presidente della FIP Giovanni Petrucci ed il ministro Bussetti Il presidente della FIP Giovanni Petrucci, accompagnato dal segretario generale Maurizio Bertea, è stato ricevuto dal ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti presso la sede del Ministero in viale Trastevere. Nel corso dell’incontro è stato ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della terza giornata. Buon esordio dell’Argentina femminile - domani l’Italia maschile : Si sono giocati dieci incontri nella terza giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Sono scese in campo le formazioni del girone A maschile e del girone C femminile. Non è ancora scesa in campo l’Italia, presente solo con la nazionale maschile e che vedremo esordire domani alle 16 contro la Lettonia e alle 18 contro il Kirghizistan. Ha invece esordito l’Argentina femminile, che schiera una delle ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della seconda giornata. Buon esordio degli USA al femminile : Si è giocata oggi la seconda giornata del torneo di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Sia nel torneo maschile che in quello femminile si è giocato il girone B: curiosamente, in entrambi vi è l’Ucraina, che ha messo a segno quattro vittorie, due per sesso. Hanno esordito gli USA al femminile, che hanno concesso poco e nulla a Venezuela e Sri Lanka. Per l’Italia maschile c’è ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti i risultati della prima giornata. Due vittorie per l’Argentina tra gli uomini e l’Ungheria tra le donne : Si è conclusa la prima giornata della fase preliminare di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Sono scese in campo 20 formazioni, che hanno dato vita a 10 incontri, 5 in campo maschile e 5 in quello femminile. Non ci sarà la nazionale femminile italiana, mentre quella maschile farà il suo esordio solamente mercoledì nella doppia sfida contro la Lituania e il Kirghizistan. Di seguito tutti i risultati di ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : il titolo maschile va alla Serbia dopo una finale drammatica - quello femminile alla Francia : Si è chiusa oggi la quarta edizione della 3×3 Europe Cup in quel di Bucarest. La manifestazione, che nella sostanza equivale agli Europei, è stata vinta dalla Serbia per quanto riguarda il torneo maschile e dalla Francia in quello femminile. In entrambi i casi si tratta del primo titolo. La Serbia, che ha i migliori giocatori al mondo nel ranking globale, ha dovuto fare una fatica notevole contro la Lettonia: il 19-18 finale rispecchia ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Italia femminile rimontata e superata dall’Ucraina all’overtime - è quarto posto per le azzurre : L’Italia perde anche la finale per il terzo e quarto posto agli Europei di Basket 3×3 di Bucarest, alias 3×3 Europe Cup. Le azzurre sono state superate in rimonta, in una partita strana, dall’Ucraina, vittoriosa per 16-17 all’overtime. Niente medaglia, dunque, per le Campionesse del Mondo, che ora torneranno in Italia a completare la preparazione per i rispettivi campionati (A1 per Filippi, A2 per le ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Olanda in finale - per l’Italia femminile ci sarà la sfida per il terzo posto : L’Italia femminile non riesce a cogliere la doppietta Mondiali-Europei. Alla 3×3 Europe Cup di Bucarest, le azzurre sono state sconfitte in semifinale per 20-12 da un’ottima Olanda e dovranno scendere in campo per vincere la medaglia di bronzo. La partita, per le ragazze allenate da Angela Adamoli, non ingrana mai veramente: Loyce Bettonvil fa la voce grossa nel 6-2 iniziale delle orange, mentre D’Alie da sola fa quel che ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia femminile va in semifinale travolgendo per 21-5 la Repubblica Ceca. Prossima avversaria l’Olanda : La giornata dell’Italia femminile alla 3×3 Europe Cup, che poi sono gli Europei di Basket 3×3, comincia bene. A Bucarest, le azzurre, già Campionesse del Mondo pochi mesi fa, hanno battuto con grande facilità la Repubblica Ceca, travolta da un 21-5 che lascia pochissimo spazio a interpretazioni di vario genere. Per l’Italia è il primo approdo in semifinale da quando la manifestazione è stata istituita, nel 2014. La partita ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Si chiude la prima fase - delineati i quarti di finale : Si è completato oggi la prima fase a girone nel tabellone maschile e femminile agli Europei di Basket 3×3 in corso di svolgimento in Romania. L’Italia è presente solo tra le donne e le Campionesse del Mondo in carica sono scese in campo ieri, conquistando il proprio gruppo. Nel torneo femminile scendevano in campo oggi le squadre dei gruppi A e C. Doppia vittoria per Francia e Romania che chiudono al primo posto, davanti ...

Basket – Europe Cup 3×3 : le azzurre superano il girone - domani la sfida nei quarti con la Rep. Ceca : L’Italia è riuscita a qualificarsi per i quarti da prima in classifica in virtù del miglior quoziente canestri “Siamo esattamente dove volevamo essere –afferma Angela Adamoli allenatore della Nazionale 3×3 femminile- e abbiamo tutte le motivazioni per provare ad andare avanti.” La Nazionale 3×3 ha superato venerdì il girone D di Qualificazione della FIBA 3×3 Europe Cup in Romania, a Bucarest, al primo posto. ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : una vittoria e una sconfitta bastano all’Italia femminile per il primo posto nel girone : La nazionale italiana femminile di Basket 3×3 supera la fase a gironi al termine della prima giornata degli Europei 2018 in corso di svolgimento a Bucarest (Romania). Il quartetto azzurro costituito da Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Arianna Zampieri ha superato prima il Belgio con un agevole 22-15, poi è stato sconfitto di misura dall’Ungheria 12-13. Nonostante ciò le campionesse mondiali in carica ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Italia in cerca di conferme dopo il titolo mondiale - tra gli uomini favorita la Serbia : Forse le parole più giuste sugli Europei di Basket 3×3 le ha dette l’allenatrice della Nazionale Italiana, Angela Adamoli: “Siamo favorite? Nel 3×3 i pronostici vengono sempre stravolti: basta dire che la Russia, vicecampione del mondo, non è riuscita a qualificarsi per questa fase finale“. Alla vigilia della manifestazione, che si svolgerà dal 14 al 16 settembre, andiamo a scoprire qualcosa in più sui due tornei che ...