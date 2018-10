Barcone in avaria al largo di Lampedusa | i preparativi per i soccorsi sulla ' Mare Jonio'

Migranti - Barcone in avaria. "Malta e Italia non intervengono" : Appello della nave Mare Jonio di Mediterranea, contattata da La Valletta che dice di non avere mezzi. "Stiamo andando noi ma chiediamo l'intervento Italiano prima che sia troppo tardi". A bordo dell'...

Migranti - Barcone in avaria. "Intervento? Tocca a Malta" : Un barcone in avaria non distante da Lampedusa potrebbe aprire una nuova crisi sul fornte immigrazione. Intorno alle 20:00 la nave Mare Jonio che fa parte del progetto "Mediterranea" sarebbe stata raggiunta da un sos da parte della Guardia Costiera maltese per la presenza di un barcone con 70 persone a bordo in avaria proprio nella zona di competanza de La Valetta.La Mare Jonio si è diretta sul punto che è stato indicato dal messaggio della ...

