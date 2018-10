Barcolana 2018 | iscrizioni record Spirit of Portopiccolo punta al triplete | Benussi

Linea Blu – Ventisettesima puntata del 13 ottobre 2018 – La Barcolana. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15:30 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Ventisettesima […] L'articolo Linea Blu – Ventisettesima puntata del 13 ottobre 2018 – La Barcolana. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Linea blu 13 ottobre 2018 in diretta da Trieste per la Barcolana : Mezzo secolo di sport, avventura, voglia di stare insieme. Centinaia di barche, dalle vele d'epoca agli scafi di ultima generazione, migliaia di velisti, una città vestita a festa: anche quest'anno ...

Barcolana 2018 : il WWF lancia il progetto #SafeSharks per salvare gli squali nel Mediterraneo : Gli squali sono sopravvissuti alle ere geologiche ma oggi sono a rischio per colpa dell’uomo, soprattutto nel Mediterraneo. Sebbene si conosca ancora poco sulle loro abitudini, una cosa è certa: oltre la metà delle 86 specie che popolano il Mare Nostrum, tra squali, razze e chimere, sono a rischio soprattutto perché catturate nelle reti a strascico o negli attrezzi da pesca utilizzati per la pesca al tonno o al pesce spada. Si calcola che nel ...

Barcolana 2018 : LILT presente con uno stand - lancia una campagna di sensibilizzazione contro i tumori del colon-retto : Continua l’impegno di LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori – nell’ottica della prevenzione e della sensibilizzazione agli stili di vita salutari. Quale migliore occasione se non l’evento della Barcolana 2018, una delle regate più importanti, che si svolgerà a Trieste il 14 ottobre. In questo contesto prende avvio la campagna di LILT Trieste “COLON responsabilità 50”, dedicata alla prevenzione dei tumori del colon-retto. Non a ...