Bambina muore per un vaccino Il Ministro Grillo manda gli ispettori | a 2 anni perde la

Mamma muore prima di andare a prendere il figlio a scuola - un'altra stroncata davanti alla sua Bambina : stroncata da una malore prima di andare a prendere il figlio a scuola. La tragedia si è consumata ieri mattina a Ceccano, vittima è Ilenia Fratangeli, 40 anni. Intorno a mezzorgiono, la...

Alitalia - Bambina muore in volo a 2 anni : inutile l'atterraggio di emergenza a Bari : Una bambina libanese è deceduta a bordo di un aereo Alitalia mentre da Beirut si stava dirigendo a Roma insieme ai genitori. La bimba, di appena due anni, soffriva di problemi di salute e il viaggio ad alta quota non gli ha dato scampo, è morto a causa di un arresto cardiaco. bambina di 2 anni muore su un volo Alitalia Il comandante del volo Alitalia aveva avvisato i genitori della piccola che il viaggio in aereo non sarebbe stato sicuro ma la ...

Bambina di 2 anni muore su un volo Beirut-Roma - atterraggio di emergenza a Bari : La piccola era affetta da una grave patologia ai reni e viaggiava con un'infermiera e una mascherina per l'ossigeno: era diretta nella capitale per ricevere cure mediche, ma a bordo ha avuto una crisi cardiaca

Bambina muore su aereo Beirut-Roma : 11.15 Una bimba libanese di 2 anni, in viaggio con i genitori, è morto su un aereo Alitalia che era partito da Beirut diretto a Roma. Il volo è stato dirottato stamane a Bari per l'emergenza. I sanitari del 118sono intervenuti immediatamente dopo l'atterraggio, ma non hanno potuto che constatare il decesso del piccolo. Sulle cause della morte sono in corso accertamenti.

Uomo si suicida gettandosi da un ponte a Catanzaro - Bambina cosentina muore in Romania : Poche ore fa in Calabria si è consumata una terribile tragedia [VIDEO]. Un Uomo di 50 anni si infatti è suicidato gettandosi da un ponte ed è morto sul colpo. Sempre nelle scorse ore, una bambina di soli 2 anni residente nel cosentino è morta a causa di un incidente avvenuto in Romania. Vediamo maggiori dettagli di questi due tragici eventi. Calabria, 50enne si getta da un ponte e muore sul colpo Verso le ore 17:30 di questa domenica 5 agosto ...