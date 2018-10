Baby gang | nuovo colpo a Como | 15enne denunciato per furto

Pisa - coppia di ragazzi gay picchiata e insultata da una Baby gang : Picchiati e insultati perché gay, in strada, a Pisa. Due ragazzi, una coppia di fidanzati di 24 anni, è stata presa di mira, ieri, da una baby gang. Il fatto è stato denunciato...

Roma : Baby-gang rapina coetani - arrestati due sedicenni : Roma – Un’altra “Baby-gang” e’ stata scoperta e fermata dai Carabinieri di Roma. I militari della Stazione RomaMadonna del Riposo sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al “112” per una zuffa tra giovanissimi scoppiata in piazza dei Giureconsulti, all’altezza di via Boccea. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno trovato tre giovani di eta’ compresa tra i 13 e i 14 anni che, ...

Baby-gang in azione a Roma - rapinati minori : due 16enni arrestati : Roma, 26 set., askanews, - Un'altra 'Baby-gang' è stata scoperta e disarticolata dai Carabinieri di Roma. Nella tarda serata di ieri, i militari della Stazione Roma Madonna del Riposo sono intervenuti ...

Napoli - mancano i vigilantes : Babygang assalta la metro Vanvitelli : Raid dei vandali, sabato sera, alla stazione Vanvitelli della Linea 1 del metrò. Tra folla e ressa, un gruppo di ragazzini manomette porte e freni di emergenza del treno delle 22, uno di quelli più ...

Roma : in manette la Baby gang dei Parioli - quattro ragazzi tra i 16 e i 17 anni : Una vera e propria baby gang quella che aggrediva e rapinava adolescenti nell'area tra villa Borghese e piazza Mancini. quattro giovanissimi, di età compresa tra i 16 e 17 anni, diventati l'incubo dei loro coetanei, sono stati identificati e arrestati dai carabinieri della Stazione Roma Flaminia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Roma, l'accusa ...

Minorenne accoltellato da Baby gang - arrestati altri due membri del branco del Vomero : Sono stati individuati e arrestati due giovani di 17 e 18 anni appartententi al 'branco' che, la sera del 9 dicembre dell'anno scorso, aggredirono ed accoltellarono nel quartiere Vomero un Minorenne ...

Accoltellarono 16enne a via Scarlatti presi altri due della Baby gang : Gli uomini della Squadra Mobile della Questura partenopea questa mattina hanno dato esecuzione a un'Ordinanza di Custodia Cautelare in Istituto Penitenziario Minorile emessa dal GIP del Tribunale per ...

Napoli - il ritorno delle Babygang : 16enne accoltellato dal branco : È giunto al Loreto mare un ragazzino dominicano del 2002 con ferite da coltello guaribili in dieci giorni, la cui mamma ha rifiutato il ricovero. Il ragazzino ha riferito di essere stato...

Da Napoli la stretta contro le Babygang - il Csm alle Camere : «Arresti più facili» : Passa all'unanimità la risoluzione sull'emergenza minori a Napoli. Un lungo applauso al termine del plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura in trasferta a...

"Barrio Milano" - così le Baby gang latino americane si sono prese la città : Barrio 18, Ms13, Latin King, Trinitarios. sono i nomi delle gang latino-americane che negli ultimi anni, senza quasi che i cittadini se ne accorgessero, hanno scatenato una guerra tra bande a Milano. Una vera e propria spirale di violenza, raccontata nella docu-serie "Barrio Milano - Ascesa e crollo delle gang latino americane", in onda per due settimane domenica 9 settembre e domenica 16 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky TG24, e ...

Napoli e l'emergenza Babygang : martedi plenum straordinario Csm : Un plenum straordinario del Csm si terrà martedì prossimo, 11 settembre, per la prima volta a Napoli, sul tema delle baby gang. La seduta straordinaria, convocata alle ore 16 presso il palazzo di ...

Napoli e l'emergenza Baby gang : martedi plenum straordinario Csm : Un plenum straordinario del Csm si terrà martedì prossimo, 11 settembre, per la prima volta a Napoli, sul tema delle baby gang. La seduta straordinaria, convocata alle ore 16 presso il palazzo di ...

“Sassi e bastoni - lo hanno picchiato”. Bimbo autistico vittima di bullismo : il ‘capo’ della Baby-gang ha 5 anni : La società sta andando sempre più alla deriva. A testimonianza di ciò l’ennesima storia di bullismo e atti intimidatori nei confronti del più debole. È la storia di una vita: chi agisce in branco si sente più forte e prende di mira colui che appare solo e indifeso. Come a Olympia, a Washington, Stati Uniti: un Bimbo è stato preso di mira da una baby-gang di bulli. L’iniziale ‘preda’, però, si è salvata. Merito di Carte ...

Atti vandalici a Maiori : individuata Baby gang - alcuni hanno 13 anni : Approfondimenti BAttipaglia, uomo picchiato da babygang davanti ai familiari 24 agosto 2018 Sarebbe stata una baby-gang a compiere Atti vandalici prima su di un Ape Car, di proprietà di un anziano, e ...