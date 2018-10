Auto falcia comitiva | muore 24enne

Monza - due persone falciate e uccise da un' Auto | Arrestata l'autista : 21enne positiva ad alcol test : La disgrazia a Bellusco. Alla guida una 21enne . Morte due persone . Rintracciata, illesa, una terza. All'uomo, un 29enne marocchino, due ore prima, era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza

Falcia con l'Auto 6 ragazzi in bici e fugge : arrestato due ore dopo dai carabinieri : Un grave incidente stradale si è verificato, la scorsa notte, in provincia di Mantova dove un gruppo di ragazzi in bici è stato investito da un pirata. L'autista infatti non si è fermato a prestare ...