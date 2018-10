Auto contro un cancello | 4 amici a bordo | il dramma

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che Bankitalia è un’Autorità di controllo indipendente? : E’ vero che in Italia ci vuole una legge sulla legittima difesa perché altrimenti coloro che giustamente sparano ai ladri che minacciano la loro vita finiscono per anni e anni sotto processo tra angherie e odissee infinite? E’ vero che in Italia la Banca d’Italia è il principale o comunque uno dei principali controllori indipendenti dell’attività del governo e quindi ha tutto il diritto di dire la governo quali leggi fare ...

Incidenti : scontro fra due Auto e un tir nel Milanese - due morti carbonizzati : Milano. 13 ott. (AdnKronos) - Due persone sono morte carbonizzate nello scontro fra due auto e un tir a Pioltello, nel Milanese. Alle 5,40 in via Grandi, nella zona industriale del paese, le due auto si sono scontrate con il mezzo pesante e hanno preso fuoco. Il conducente del tir è rimasto illeso,

Torino : donna muore schiacciata nello scontro tra un camion e un’Auto : La donna era alla guida della sua Peugeot che è rimasta schiacciata tra un camion della raccolta rifiuti e un'altra auto.Continua a leggere

Protesta contro palazzo Autostrade a Roma : vernice e fumogeni : Roma – vernice rossa, due fumogeni e un cartellone con la scritta “Nazionalizzare ora, manifestazione 20 ottobre”, firmato “Noi restiamo” con una stella a cinque punte. Atto dimostrativo all’ingresso della sede di autostrade spa in via Bergamini, in zona Pietralata a Roma. Poco fa, ignoti hanno lanciato un barattolo di vernice contro l’insegna di autostrade all’ingresso della palazzina, hanno ...

Indignazione social contro Enrico Esposito - il consigliere di Di Maio Autore dei tweet omofobi : ROMA - Chi di Twitter ferisce, di Twitter perisce. Sono sconvolti e arrabbiati gli utenti del social network alla notizia dei tweet omofobi diffusi fra il 2012 e il 2016 da Enrico Esposito, scelto ...

Incidente in via Scardocchia : Auto tampona motorino che finisce la folle corsa in solitaria contro la rotonda : La zona di Campobasso dove si concentrano gli istituti superiori si conferma zona ad alta pericolosità soprattutto nelle ore di ingresso ed uscita da scuola: fortunatamente nessun ferito ma occorre ...

AVELLINO - STRAGE DEL BUS : PM “10 ANNI PER CASTELLUCCI”/ Tutte le accuse contro l’ad di Autostrade : AVELLINO, bus nella scarpata: chiesti 10 ANNI per vertici Autostrade. Ultime notizie, coinvolti amministratore delegato e dirigenti: omicidio e disastro colposo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:43:00 GMT)

BMW prende il controllo della JV con Brilliance China Automotive : BMW scommette ancora sulla Cina. Il colosso automobilistico tedesco ha annunciato l'intenzione di incrementare dal 50% al 75% la propria partecipazione nella joint venture - finora paritetica - con ...

Instagram contro il bullismo nei post grazie all’apprendimento Automatico : Instagram contro il bullismo. Il social delle immagini ha creato nuovi modi per gli utenti per segnalare immagini potenzialmente offensive (ed i loro commenti e didascalie). Ed impiega la tecnologia di apprendimento automatico per rilevare automaticamente leggi di più...

Maltempo Piemonte : camion finisce contro le barriere - chiusa l’Autostrada A5 Torino-Aosta : A causa di incidente stradale sul ponte di Quincinetto, l’Autostrada A5 Torino-Aosta è bloccata, in direzione del capoluogo valdostano dopo lo svincolo di Ivrea, tra Tavagnasco e Quincinetto: probabilmente a causa delle forti precipitazioni, un camion è andato a sbattere contro le barriere di cemento a lato del viadotto, abbattendole. La motrice del mezzo pesante si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e il personale ...

Violento scontro tra due Auto : feriti entrambi i conducenti : Impatto Violento tra due auto nella serata di mercoledì 10 ottobre a Castellamonte, in frazione Spineto, sulla provinciale 58. Per cause da accertare, le vetture si sono scontrate in prossimità di uno ...

Genova - il comitato degli sfollati contro il decreto del governo : 'Sì ad Autostrade per rifare il ponte' : E sul Dl Genova ribadiscono che non sono presenti 'le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze'. Intanto è rrivato il via libera dei tecnici per il rientro per poche ore nelle proprie ...

Giustizia - Bonafede firma l'Autorizzazione a procedere contro Salvini e Grillo : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha comunicato su Facebook di aver firmato l'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e contro il fondatore dei 5 Stelle, Beppe Grillo, per offese al capo dello Stato. Firmate anche altre 7 autorizzazioni. "Diverse Procure italiane, infatti, hanno chiesto al Guardasigilli - scrive Bonafede - di poter avviare alcuni ...