Autista di Uber stuprò una donna mentre l' accompagnava a casa | I vantaggi del mio

Vuole scappare con l'amante e chiama Uber - ma l' Autista è il marito : Una donna ha utilizzato l'app di Uber per andare in un motel con l'amante , ma alla guida dell'auto hanno trovato una...

L’Autista Uber è ubriaco : passeggero decide di guidare al posto suo (e pubblica le foto) : La disavventura, documentata su Twitter, è capitata a un passeggero che aveva bisogno di un taxi Uber per tornare a casa da un aeroporto in India. Ha scritto di aver deciso di prendere in mano la situazione dopo aver appurato che il guidatore era in evidente stato di ebbrezza.Continua a leggere