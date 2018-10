Atp Shanghai | Federer ko | Coric in finale

Atp Shanghai – Coric ferma Federer : Roger eliminato in semifinale in 2 set : Federer nulla può contro un tostissimo Coric: lo svizzero eliminato in semifinale a Shanghai, il 21enne croato in finale contro Djokovic Era preventivabile che Roger Federer potesse essere eliminato prima di poter arrivare fino in fondo nel torneo Atp di Shanghai. Lo svizzero, finora, non aveva mostrato il suo miglior tennis, nei match disputati nel torneo cinese, ma è comunque riuscito a conquistare una vittoria dietro ...

Atp Shanghai – Zverev impazzisce dalla rabbia : il tedesco spacca la racchetta e la lancia verso il pubblico [VIDEO] : Alexander Zverev perde la testa durante il match contro Novak Djokovic: il giovane tennista tedesco spacca la racchetta e poi la lancia verso il pubblico come ‘regalo’ Uno degli aspetti più complicati da gestire durante una partita di tennis è, senza ombra di dubbio, quello psicologico. Quante pronostici abbiamo visto ribaltarsi per una questione di ‘tenuta mentale’, per l’incapacità di gestire la pressione o ...

Atp Shanghai 2018 : Djokovic in finale - Zverev schiantato 6-2 - 6-1 : Djokovic-Zverev, la cronaca del match Partita equilibrata fino al sesto gioco, quando è un Djokovic praticamente perfetto a strappare il servizio a Sascha. Come spesso gli capita, il tedesco perde ...

Atp Shanghai – Djokovic devastante! Nole insegna tennis a Zverev : il serbo è finale : Novak Djokovic stacca il pass per la finale dell’ATP di Shanghai: il tennista serbo liquida Alexander Zverev in due set Novak Djokovic è tornato. Forse è un po’ tardi per dirlo, visti i successi a Wimbledon e agli US Open, ma il tennista serbo, continua a sottolineare, partita dopo partita, quanta differenza ci sia fra la sua versione ‘pre-infortunio’ e quella che da qualche mese a questa parte, post operazione e riabilitazione, il mondo ...

Atp Shanghai – Bautista Agut alza la voce : “favoritismi verso Federer! Avete visto cosa ha fatto l’arbitro?” : Dopo la sconfitta contro Roger Federer agli ottavi di finale di Shanghai, Bautista Agut si è fortemente lamentato dell’arbitraggio, facendo riferimento ad un particolare episodio accaduto durante il match Dopo 7 sconfitte in altrettanti incontri contro Roger Federer, Roberto Bautista Agut è andato vicinissimo a fare l’impresa contro lo svizzero agli ottavi di Shanghai. Nel finale di match però, la differenza di qualità fra i due è venuta ...

Atp Shanghai – Federer soffre - ma è sempre il numero 1 : lo svizzero supera un ottimo Nishikori in due set : Roger Federer supera Kei Nishikori ai quarti di finale di Shanghai: lo svizzero si impone al tie-break del secondo set dopo quasi 2 ore di gioco soffre, ha momenti di pausa durante i set e probabilmente la sua forma fisica non è neanche lontanamente vicina al top. Ma Roger Federer resta pur sempre un giocatore di un altro livello. Lo dimostra vincendo match che gran parte dei suoi colleghi, fossero al suo posto, perderebbero. Come quello ...

Atp Shanghai - Coric batte Ebden in due set : in semifinale contro il vincente di Federer-Nishikori : ATP Shanghai, Coric vola in semifinale dopo aver sconfitto Ebden, affronterà il vincente di Federer-Nishikori ATP Shanghai, Borna Coric ha sconfitto in due set Ebden, approdando così alle semifinali del torneo cinese. Il croato si è dimostrato ancora una volta molto solido, non dando chance all’avversario nonostante una gara molto equilibrata. 7-5 6-4 il punteggio del quarto di finale che lo proietta dunque alle semifinali dove Coric ...

