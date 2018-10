Astronomia | illusione ottica nel cuore della Via Lattea

meteoweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) Viain vena di scherzi: la scorsa primavera aveva messo in subbuglio la comunità scientifica per la presenza di inaspettate ed elevate quantità di scandio, ittrio e vanadio nei pressi del suo buco nero. Un nuovo studio, frutto di una collaborazione tra l’Università di Lund (Svezia) e l’UniversitàCalifornia Los Angeles (Ucla), ha fornito una spiegazione per il fenomeno, sostenendo che si è trattato di un’. La ricerca, che ha visto anche la partecipazione dell’Inaf (Osservatorio di Bologna), è stata illustrata nell’articolo “Evidence against Anomalous Compositions for Giants in the Galactic Nuclear Star Cluster”, pubblicato recentemente su The Astrophysical Journal. L’apparente presenza dei tre rari elementi era stata individuata nelle linee spettrali di alcune stelle giganti rosse, situate a una distanza di meno di tre anni luce dal buco nero posto al centro ...