altomolise

: Assemblea permanente ex lavoratori in lotta, confermato l'incontro con Toma per l'ittierre lunedì - altomolisenet : Assemblea permanente ex lavoratori in lotta, confermato l'incontro con Toma per l'ittierre lunedì - rude1903 : RT @nonunadimeno: Report dell'Assemblea Nazionale di #nonunadimeno Stato di agitazione permanente verso il 24/25 novembre e lo sciopero del… - GabrieleM1988 : Assemblea per un laboratorio permanente del centrosinistra per Campi Bisenzio @emifossi @FossiSindaco -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Per la cronaca, ci sembra utile ricordare che, laddove per altri settori in crisi la politica si sta agitando per reperire nuovi fondi mentre altri sono ancora in corso di erogazione, qui la stessa ...