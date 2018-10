ASIA ARGENTO Piange a Verissimo | Vado dall’analista da tanti anni Ho sofferto di

Anna Lou Castoldi/ Foto - la figlia punk di Morgan e ASIA ARGENTO che spopola sui social : Anna Lou Castoldi, 17 anni, è la figlia di Asia Argento e Morgan. La ragazza si è fatta "notare" dopo aver imbrattato un pullman dell'ATAC con tanto di Foto sui social.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:38:00 GMT)

ASIA ARGENTO intervistata dalla Toffanin : 'Ho assunto un atteggiamento rettiliano' : Domani, 13 ottobre Asia Argento sara' in tv come ospite del programma Verissimo condotto dalla Toffanin. La puntata è stata gia' registrata, motivo per cui gia' circolano le prime indiscrezioni su quanto raccontato dall'attrice. Durante la lunga chiacchierata con l'intervistatrice Asia Argento è scoppiata a piangere più di una volta, lacrime di dolore e amare riguardo al passato. Durante tutta l'intervista l'attrice italiana ha parlato delle ...

A Verissimo ASIA ARGENTO sto pagando le conseguenze : Asia Argento sarà ospite sabato 13 ottobre a “Verissimo” con una lunga intervista. Passata dall’essere una delle paladine del movimento #metoo al ruolo di accusata per presunte molestie dall’attore Jimmy Bennet, in questo anno difficile l’attrice ha perso anche il compagno Anthony Bourdain. A Verissimo Asia rivedendo le sue immagini sul palco di Cannes durante il durissimo discorso contro il produttore cinematografico Harvey Weinstein, dichiara: ...

ASIA ARGENTO sulla denuncia kamikaze a Weinstein e #MeToo : Ha cambiato la nostra vita e il mondo', ha spiegato. Adesso ha la pelle dura, Asia, ma non se la sente più di stare in prima linea con #MeToo : 'Sono per il movimento, ma non ho più la forza di ...

ASIA ARGENTO su Anthony Bourdain : “Mi ha lasciato un vuoto incolmabile. Ci sono giorni che non riesco ad alzarmi - altri in cui cerco di non tornare a casa” : “E’ stata una decisione amichevole, ma io non volevo andare via. Non volevo nuocere al programma. Se questa cosa avesse spostato l’attenzione verso quei ragazzi allora sì, ma non era così. Il pubblico, la giuria e i ragazzi mi volevano, io ci speravo“, Asia Argento racconta con amarezza a Verissimo l’ormai definitivo addio al talent show di Sky. L’attrice, dopo essere stata ospite a Non è l’Arena di Massimo ...

Chi è Elias Franco - il nuovo amore di ASIA Argento : Elias Franco è il nuovo amore di Asia Argento. A svelarlo alcune fonti vicine alla regista italiana secondo cui fra i due ci sarebbe più di una semplice amicizia. L’ultimo anno è stato molto difficile per l’attrice, che ha dovuto fare i conti con tragedie e drammi. Prima la denuncia con Harvey Weinstein, poi la morte improvvisa di Anthony Bourdain, infine le accuse di violenza sessuale da parte di Jimmy Bennett. Asia Argento si è ...