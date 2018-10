Ascolti tv 12 ottobre? Tale e quale show trionfa ancora contro Solo 2

Ascolti TV | Venerdì 12 ottobre 2018. Tale e Quale Show (20.8%) doppia Solo (10.2%). Lo Speciale di Uomini e Donne al 24.9% : Tale e Quale Show 2018 - Antonella Clerici ospite di Carlo Conti (da Twitter) Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.319.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 Solo ha raccolto davanti al video 2.186.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 998.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Insieme per Forza ha catturato l’attenzione di 898.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Il Principe ...

Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ascolti tv pomeriggio - 12 ottobre 2018 : Ultimo giorno di sfida a tre fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Settimana prossima si ripartirà da zero. L’unica ad alzare l’asticella è stata per ora Maria De Filippi che secondo gli ascolti tv dell’altro ieri, grazie alla prima puntata speciale dedicata a Temptation Island Vip, ha portato a casa oltre 3 milioni di telespettatori. Come sarà andata, quindi, la sfida secondo gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, 12 ...

Ascolti tv ieri - Tale e Quale Show vs Solo 2 | Dati Auditel 12 ottobre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 12 ottobre 2018? A sfidarsi per il primato sono stati numerosi programmi molto amati dal pubblico. Da un lato Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1, dall’altro la fiction Mediaset con Marco Bocci ovvero Solo 2. Oltre a loro, però, sono anDati in onda anche: Quarto Grado, il programma di Rete 4 che ha seguito in diretta la sentenza definitiva per il caso riguardante la morte ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018. Non Dirlo al mio Capo 22.6% - flop Nations League (7.5%). Record Uomini e Donne con Temptation (25.9%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Per un ritardo di consegna i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le ore 16.30. Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.721.000 spettatori pari ...

Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ascolti tv pomeriggio - 11 ottobre 2018 : Vieni da me, Detto Fatto o Uomini e Donne speciale Temptation Island? Chi ha vinto fra i tre protagonisti del pomeriggio televisivo secondo gli ascolti tv di ieri, 11 ottobre 2018? Cosa dicono i dati Auditel? Quali temi e quali ospiti, oltretutto, possono aver influenzato particolarmente i telespettatori costringendoli a rimaner incollati su Rai 1, piuttosto che su Rai 2 o su Canale 5? Ecco cosa è accaduto ieri e quali sono stati i risultati che ...

Ascolti tv 10 ottobre - la Nazionale è regina degli Ascolti con quasi 6 milioni di spettatori : L’amichevole tra selezioni nazionali di calcio Italia-Ucraina, andata in onda su Rai1 in prime-time, ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 5.853.000 telespettatori e uno share del 23,19%. La sfida del preserale tra Canale 5 e Rai1 se la aggiudica la rete ammiraglia Rai con Caduta libera, che totalizza più di 4.000.000 di spettatori. Nel complesso, però, meglio Mediaset lungo la seconda serata. ascolti tv 10 ...

Ascolti tv giovedì 11 ottobre 2018 : Per un problema tecnico di Auditel, i dati d’ascolto saranno pubblicati dopo le 13.00. Prime Time Su Rai 1 Non dirlo al mio capo 2 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Pechino Express - Viaggio in Africa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Era mio padre ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Polonia - Portogallo, UEFA Nations League, ha registrato un netto di ...

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs Pechino Express vs Big Show | Dati Auditel 11 ottobre 2018 : Secondo gli Ascolti tv di ieri, 11 ottobre 2018, chi ha vinto la prima serata? A trionfare è stata l’ammiraglia Rai con la nuova puntata di Non dirlo al mio capo 2, amatissima fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, o la partita di Uefa Nations League su Canale 5, ovvero l’ammiraglia avversaria? Ad andare in onda vi erano anche altri programmi molto apprezzati dal pubblico come: Pechino Express 2018, Big Show e Piazzapulita. ...

