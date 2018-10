Arriva Dolfi | sembra una saponetta ma è una lavatrice da viaggio Ecco come funziona

caffeinamagazine

(Di sabato 13 ottobre 2018) Si chiamae a vederlauna. Ed è anche leggera (pesa 300 grammi) silenziosa e a basso consumo energetico. È stata lanciata da poco e ne stanno parlando tutti perché è una vera rivoluzione. Una svolta, chiamiamola pure così.è unaportatile nata dall’idea di una startup tedesca nel 2015 che si è fatta conoscere tramite il sito di crowdfunding Indiegogo e lì, in pochissimo tempo, ha raggiunto il budget necessario perre alla produzione su larga scala, si legge sul Corriere della Sera. Tre anni dopo il progetto è stato messo a punto e l’estate scorsa è iniziata la vendita dei primi pezzi. È ideale per chi viaggia e non ha tempo o modo di passare in lavanderia perché, ovvio, non ingombra ed entra anche in un borsone e in 30 minuti di lavaggio direttamente nel lavello in una vasca da bagno o in una bacinella assicura di togliere macchie ...