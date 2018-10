Armato di pistola gira a Bedizzole su una vettura

Terni - Polstrada arresta Albanese Armato di pistola : Terni Con una moto si aggirava furtivamente tra i mezzi pesanti in sosta e appena vista la pattuglia della Polizia Stradale di Terni ha iniziato ad armeggiare con il suo giubbotto alla ricerca di ...

Armato DI PISTOLA MINACCIA EX FIDANZATA : FERMATO EX CALCIANTE/ Firenze - ultime notizie : Scarpellini minimizza : Firenze, MINACCIA donna con la PISTOLA in un bar dove si era recato in cerca della ex compagna: scatta la caccia all'uomo nella zona Isolotto. Polizia in azione.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Firenze - 48enne Armato di pistola minaccia una donna in un bar e poi fugge - E' caccia all'uomo : Secondo alcuni testimoni l'uomo, uscito dal locale, avrebbe anche sparato alcuni colpi in aria, prima di scomparire nel nulla. Nel pomeriggio la polizia ha circondato la sua abitazione, in via Fedi, ...

Armato di coltello e pistola giocattolo - minaccia di morte un extracomunitario : Un giovane di 30 anni, con precedenti di polizia, è entrato Armato di un coltello di 30 cm e di una pistola cal. 9mm ma giocattolo, identica al vero, all'interno di un centro di richiedenti asilo di ...