Arda Turan | rissa shock in Turchia | spunta il VIDEO delle telecamere di sorveglianza e la

Molestie - rissa e pistola senza porto d’armi : bufera su Arda Turan : Sembrano non finire i guai per Arda Turan. Il calciatore turco ex stella di Atletico Madrid e Barcellona, tornato in patria lo scorso anno per vestire la maglia del Basaksehir, è accusato di Molestie sessuali, lesioni personali e detenzione di arma da fuoco senza porto d’armi. Lo scorso 10 ottobre Arda si è recato in un night club di Istanbul dove si trovavano anche un cantante turco, Berkay, e sua moglie Ozlem Sahin. ...

